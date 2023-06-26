大搞師生表演　謝東閔爆「魔音」馮盈盈江嘉敏都報Course

歌手吳業坤夥拍謝東閔和陳凱彤（Lillian）等早前合資7位數在灣仔開設音樂學校，昨晚（25日）舉辦了首次師生音樂觀摩表演大會，讓一眾學員展示歌喉交流一番，好友陳國峰亦到有到場支持。活動上亦首播Lillian新歌《結局之前一頁》MV，當然更少不了由她即席自彈自唱給眾人欣賞，大會亦為她送上鮮花祝賀新歌順利出爐。

Lillian指新歌靈感源自她與監製的一通電話，當時向對方表示自覺出道多年但成績仍未算理想，更邊講邊感觸落淚：「結果佢就寫咗一份關於小説嘅詞，佢話人生就好似一本書咁，未去到最後一頁都未知結局，而每一頁都係由自己去寫，只要你唔放棄就唔會係結局。」新歌與對上一首作品《糊塗愛》相隔一年，她坦言全因造歌成本問題，故要儲備足夠銀彈才行，近年除開音樂學院外亦密密接騷：「不過為自己鍾意做嘅係值得，接到幾多騷就出到幾多首歌，好似一個基金咁。」談到教唱歌，她笑言現時教成人班比往日教小朋友舒服得多：「小朋友會周圍跑周圍叫，哈哈！」

至於謝東閔就表示學院開辦了4個月，收生情況理想：「暫時有40幾個學生，都幾開心，可以圍到一班志同道合鍾意唱歌、亦好想努力學習嘅朋友。」他表示圈中好友同事包括劉穎鏇、江嘉敏及馮盈盈等也有報讀課程：「佢哋成日畀人話魔音，我梗係撐佢哋！啱啱同劉穎鏇開完套劇，我發覺佢把聲好容易拆，原來佢一直用喉嚨聲講嘢，所以叫咗Lillian教佢點樣用聲，佢哋好認真又聽話，相信好快會有成果。」他透露稍後會舉辦更多同類活動，更計劃年尾舉辦歌唱比賽，希望能發掘更多有潛質的朋友。