蔡母疑派人跟蹤搜證　蔡徐坤驚傳要求女生墮胎

內地頂流蔡徐坤自道以嚟近乎零緋聞，不過今日（26日）忽然傳出佢於2021年5月與一位C姓女生約會，及後C女發現自己懷孕後，被蔡徐坤要求施行墮胎手術，消息震驚網絡，男神形象極速崩壞！

有內地傳媒爆料，指2021年5月20日C女同蔡徐坤於北京某KTV經朋友介紹相識，兩人聚會結束後，於21日凌晨發生性關係。時隔一個月後，C女發現懷孕，立即詢問蔡徐坤點點做，爆料聲稱蔡徐坤當即嗌佢墮胎，終C女於7月5日獨自去醫院打胎。爆料內容更指蔡母已得知此事，懷疑C女故意設局想敲詐個仔，於是詢問蔡徐坤當晚有冇採取避孕措施，蔡徐坤表示冇。

有指蔡母邊搵工作人員聯繫C女賠償，一邊搵私家偵探跟蹤C女士，在其家門口非法安裝針孔攝像頭。通過監控內容懷疑C女同其他男子有染，因為某晚C女士與一對男女凌晨三點返屋企，令蔡母生疑，不過有指該男子為同C女一同返家嘅閨蜜男友。網上同時傳出疑似蔡母與工作人員商討50萬人民幣賠償事宜嘅錄音。

而醜聞爆出2小時後，「#蔡徐坤 C女士打胎#」話題已有9.5億閱讀量。蔡徐坤粉絲湧入工作室微博要求迅速表態，惟至今蔡徐坤方仍未對事件作出回應，消息亦未得證實真偽。而網友發現爆料指二人發生關係嘅2021年5月21日凌晨，當時咁啱蔡徐坤正身在北京，不過同時亦有粉絲稱當日蔡徐坤係身處河南為節目《奔跑吧》錄影，當晚蔡行蹤成最大疑點。