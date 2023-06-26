日系新店主題多　仲有過江龍登場

提到日本料理，港人最常吃的就是壽司或廚師發辦，其實和風菜系相當多元化，近日就有不同主題新店登場，惹味串燒或鐵板燒外，更有過江龍店來港插旗，部分新店還提各式優惠，想食好野，隨時都得。

香脆炸豬扒

炸得金黃香脆的豬扒，一向是配米飯的好拍檔。過江龍日式炸豬扒餐廳Tsukanto豚勝剛在尖沙咀登陸，餐廳由米芝蓮星級廚師Naotaka Ohashi創立，選用日本熊本Rindo豚里脊，豬肉真空慢煮2小時，再蘸麵包糠脆炸至金黃，配柑橘汁和椰菜絲，最是肉嫩美味。店內還有咖喱吉列宮崎雞扒定食、滑蛋吉列大蝦定食和吉列里肌豬扒三文治等選擇，吃時配自家製檸檬燒酎，就更加夾。

燒鳥體驗

香脆無比的日式燒鳥，配啤酒享用一流。鰂魚涌日式串燒吧IBURI smoke.sumibiyaki.bar主打全隻燒鳥盛宴，大廚將本地新鮮三黃雞分開27款部位，以日本備長炭製作，包括雞冠、雞食道、雞心室血管、雞肝和雞翼等應有盡有。燒鳥OMAKASE有18道菜式，由前菜、燒鳥、蔬菜串燒、主食到甜品，當中一碗雞白湯拉麵，以大量雞骨和雞腳等食材熬煮2日的湯底，味道香濃。另外，餐廳亦有多款午市定食如慢煮牛肉丼、經典親子丼或炭火燒牛舌定食等。由現時至6月30日推新張優惠，酒類飲品買一送一（瓶裝除外），可用優惠價享用18道菜燒鳥OMAKASE。

京都風爐端燒

古色古香的京都，一向是港人旅遊熱門地點，尖東悅火主打爐端燒和廚師發辦，餐廳以日本京都風爐端燒餐廳作設計，吧枱旁還有半開放榻榻米房間，大廚會即席為客人炮製喜知次、地金目鯛、赤海膽、日本帆立貝、鮑魚、西澳龍蝦和三黃雞等美食。由現時至6月30日有多項新張優惠，客人可用優惠價享用12品或16品套餐，全日消費有85折，又或客人有任何消費，即送日本生蠔1隻及指定生啤1杯。

「蠔」食放題

日本放題價錢親民又多選擇，中環北木島喜多嬉牡蠣屋剛搬遷新店並換上全新餐牌，90分鐘懷石風放題的頭盤懷石八品就有多款小食，緊接就是松葉蟹舞茸五島手延烏冬配白象貝濃湯，然後大家可任食生蠔和日本產帆立貝。另一款懷石風放題加甜品及任飲生啤，除上述菜式外，還可任食串燒如燒羊架、自家製一夜乾、醬油麴一口牛粒和盬麴日本佐賀名水豚五花腩，配生啤夠爽快，甜品則有北海道葡萄酒雪葩最中餅。午市套餐有金槍魚盛合丼御膳、岩鹽燒 A5飛驒和牛柳配醬油脆脆御膳和牡蠣濃湯配五島手延烏冬等供應。因應新開業，首2個月每日限量送出松葉蟹膏竹炭多士，送完即止。

高質鐵板燒

吃鐵板燒，看到師傅行雲流水的動作，賞心悅目。中環新開的Kaen Teppanyaki結合傳統和現代烹調技術打造美味菜式，行政午餐菜單有和牛蓋飯、鰻重及和牛扒重等，配沙律、刺身、味噌湯和醃菜等。晚市有2款嘗味菜單，「松」8道菜海鮮鐵板燒有鹽焗鮑魚及北海道扇貝、時令魚和藍龍蝦等。「竹」 八道菜和牛鐵板燒有多款靚牛選擇，如天皇級棕毛和牛品種熊本赤牛、黑毛和牛京都姫牛和北海道富良野和牛等，可選薄片烤煮、關西風格燒烤涮肉，又或厚切牛扒方式享用都得，令人滿足。