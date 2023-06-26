【拉麵禮儀】日本吃拉麵　做錯乜事會「焫㷫」師傅？

相傳日本拉麵，本由中國傳入，但隨時代變遷，日本拉麵 （Ramen）已自成一套文化，甚至日本各家麵店都有自家製作信念，還約定俗成出一套拉麵禮儀，若不熟規矩，隨時會「踩雷」焫㷫拉麵師傅。最近就有網紅在日本吃拉麵時開直播，因嫌拉麵太燙，繼而把冰水倒入湯中，結果觸怒店家，即場被趕！如不想無端得罪師傅，以下幾個規矩，到日本吃拉麵時務必注意：

（一）速點速吃

日本拉麵店，大都座位不多，坐下速點速吃，無論對店家（特別人氣長龍店）還是在排隊等位的食客，都是一種體貼。相反如若拖延點餐、只顧聊天打卡、吃完麵賴着不走，都會令店家困擾；如拉麵上桌後遲遲不吃，師傅也會擔心拉麵泡湯太久，麵條變軟會影響口感。此外進拉麵店，一人一碗已是基本規矩，若多人分吃一碗，絕對會讓店家不高興。

（二）大聲吸麵

大家都知，吃日本拉麵發出「嘶嘶」吸麵聲，不但不是無禮，更是對拉麵的一種讚賞。日本吸麵文化，源於它有降溫、把麵香散進空氣、能提升吃麵享受的功用；但事實上，也有日本人對這些「嘶嘶」聲感到厭煩，甚至視它為「吸麵欺凌」行為，至今爭論不休。為免尷尬，建議吃拉麵時聲音自然就好，無謂刻意做作。

（三）不要吃剩

每碗日本拉麵的湯底，都是其靈魂精髓，是最考師傅功力的部分，日本人吃完拉麵，也常會把湯都喝光，以示對師傅的尊重。但香港人一般也不習慣，把濃厚重味的湯「照單全收」，更離譜是私自給湯加水，如同侮辱了拉麵師傅。其實香港人也有把東西吃剩的習慣，但在日本飲食文化中，吃剩東西是包含不喜歡的意思，故此在日本餐桌上，應盡量避免吃剩。

（四）麵不咬斷

在日本飲食禮儀中，吃拉麵應該每一小撮夾起，並整條吸啜入口，絕不會中途咬斷麵條，因為讓咬過的麵條掉回湯中，會讓人感覺骯髒不舒服。此外筷子也不要平放拉麵碗上，要安放桌面或筷子托上，更加不要插食物上，在日本人眼中這很不吉利。

（五）配搭冰水

日本人吃拉麵，習慣只配飲冰水，拉麵店一般也只有冰水提供，即使冬天也是如此，鮮有奶茶咖啡等其他配搭，原因是喝冰水有緩和濃厚湯味的作用，也能有效為拉麵降溫，讓食客能趁熱吃拉麵，吃出麵條最佳口感。切勿為有其他選擇，而自攜外來飲料進拉麵店，以表尊重店家。

（六）毋須自選

在日本或香港吃拉麵，部分拉麵店會讓食客，在下單紙上圈選麵條的硬度、湯濃淡度及配料配搭，但這作法其實並不正宗，在傳統日本拉麵文化中，只有師傅才可決定一切，因為他最了解自家拉麵的特色，也只有他可烹出拉麵的最佳水準，故此如在日本地道拉麵店吃拉麵，還是讓師傅作主吧。