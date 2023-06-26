《今際》朝比奈彩臨時學廣東話　露肩派心冧粉絲

憑日劇《今際之國的有栖》中「水雞姐」角色而爆紅的「九頭身女神」朝比奈彩旋風式抵港，今日（26日）出席譚仔三哥米線活動時，雖然未有以劇中的三點式打女造型現身，改穿露肩貼身裙上陣Sell時尚，但仍魅力沒法擋，吸引半百粉絲舉手機，相機支持‎，可見人氣旺盛。

首次來港工作的她，頻揮手及做派心手勢，試食前更以廣東話打招呼，笑言：「大家好，我係朝比奈彩。」雖然介紹姓名時發音不準，但誠意搭夠，加上她試食米線、豬扒小食及羅漢果特飲時，分別做出心心眼及知味的瞇眼樣，還用廣東話爆一句「好味」，豐富表情相當卡娃兒。她自言愛食辣，食米線會揀5小辣，在日本時也有幫襯位於惠比壽的米線分店，品嘗過番茄及麻辣湯底米線，不過現再食香港分店的米線，覺得有所不同，認為香港店的湯底較辣。

她昨日到港後，曾到山頂觀光，覺得香港夜景很美，途經大型商場時本想入內購物，不過因時間太趕關係，只能買小量手信，而今日就要離港返日本，所以打算在機場再掃貨，希望有機會再來港血拼。問到可認識香港藝人，她禮貌地說不太熟悉，表示另一個身份是模特兒，所以希望有機會在時裝周上跟香港藝人見面。談到她在《今》劇中打戲連場，可期待來港拍動作片，她坦言希望有機會嘗試，雖然觀眾是透過《今》劇中的打女角色而認識她 ，但本身未學過功夫，亦期待接受武打戲挑戰，而將在今年發表的電影中，亦含動作及綜藝元素，望粉絲留意，又謂今次擔任試食嘉賓，可考慮向飲食及旅遊節目發展，自問廚藝不錯，能炮製日常料理，不過辣味菜就交由專人主理較好。

另外，被讚廣東話不錯，她直言日文和英文尚有近似地方，但廣東話屬另類，所以難度特別高，要花一晚慢慢練習，要臨時學廣東話，令她覺得「好唔掂」。至於場外逼滿粉絲，她開心話在社交網看見有followers沒有太大感覺，現親眼看見有大批捧場者，大有意外及嚇一跳之感，終深深感受到被愛戴的感覺。