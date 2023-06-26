李龍基有心有力娶嫩妻　食壯陽藥唔怕尷尬

藝人李龍基為男士的保健產品「鹿尾羓丸」及「金裝剛勁」拍攝廣告，分享保持精壯活力的心得，正計劃今年跟36歲女友Chris結婚的他，雖然他已72歲仍「有心有力」，幹勁十足，對拍攝男士系列產品廣告，他絕不尷尬，認為年齡增長，身體機能容易出現損耗，他說：「年紀大咗係需要補充，令某方面功能先會強大，唔好話特別強大，保持正常已很開心，所以我絕對不會尷尬，若果冇咁嘅行為，人類就絕種，所以我覺得好嘅產品就值得推薦。」

外界以「爺孫戀」形容他與女友的關係，他亦不介意：「由始至終覺得愛情係冇年齡區分，最重要佢真心對我，我又真心對佢。」他坦言潛意識不自覺地迎合對方，在處事及說話模式都變得年青，對擁有一個年輕貌美的女友，他當然感到自豪，但承認女友高質，自己難免會有壓力：「話冇壓力就假嘅，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」

婚後可有生育計劃？他表示會順其自然，現階段心態是努力工作，盡情去玩，在歌唱路上，他仍然有一份熱血追求，7月將跟好友葉振棠在伊館開演唱會，他說：「以前唱歌、拍戲都係為搵食，尤其是唱歌，唱完收到錢就算，而家嘅我會自己出錢製作、寫歌，最近我都作咗幾隻歌，而家搵緊朋友幫手填詞、編曲，甚至錄音，賺唔賺錢唔重要，最緊要滿足自己。」