何雁詩做體育主持圓夢　工作行先唔急再生B

藝人何雁詩與趙慧珊（Aka）今午（26日）出席公開活動，何雁詩透露將擔任電視台節目主持：「2010年我係哥爾夫球港隊代表於廣州比賽，擔任體育主持係我多年心願，今次能夠坐喺錄影廠欣賞賽事，加上我嘅好朋友到時亦會出賽，能夠觀戰支持佢都好開心。（回憶返晒嚟？）係，我頭先見到有好多今年會參與嘅朋友（運動員），其實2010年都有作賽，世界好似好細咁，10幾歲嘅美好回憶全部返晒嚟！」

Aka雖未被安排當主持，但熱衷跳舞的她對本屆新增的霹靂舞賽事大感興趣：「我本身學芭蕾舞到8級，又有學K Pop同Jazz Funk，好希望能夠飛過去臨場欣賞，相信感動位會仲高，亦好想學嘢。同埋我都好想睇港隊最勁嘅游水同劍擊。」

何雁詩即接口自爆：「除咗哥爾夫球，我最想睇電競，我自己好鍾意打機，之前被推入產房，打完麻醉針我都仲喺度打機，因為想分散注意力，而當時玩緊嘅遊戲，成為咗電競比賽項目之一，希望到時有份評述。」至於老公鄭俊弘明言想再生，她說：「佢想啫，嚟緊半年我會集中火力做音樂先，依家都學識咗放鬆，有時交由屋企人幫手照顧BB，咁老公都係神隊友，我出嚟做嘢佢好肯幫手湊。」