跟BLACK PINK Lisa潮玩泰人氣景點

於世界各地有勁多粉絲的韓國K-Pop女團BLACK PINK，4位團員舉手投足都會成為傳媒焦點，當中的泰國成員Lisa更係風頭躉，她最近趁泰國巡迴演唱會的空檔，前往曼谷以北約100公里的大城府（Ayutthaya）古城遊玩，並將相關相片上傳到社交媒體，令當地的旅遊人數在短時間內急升，亦令這個於1991年被聯合國教科文組織列為世界遺產的景點再次成為遊泰焦點。與此同時，Lisa曾親身捧場的泰國餐廳及夜市更成為旅客的寵兒，一於跟隨這位女神漫遊泰國！

----------------------

歷史公園 探索遺迹

位於泰國中部昭拍耶河畔的大城府，曾是大城王國的首都，自1350年起持續了近400年的繁榮，當時的遺迹被作為歷史公園保存下來，部分更被登記為世界遺產，這裏會找到壯觀的佛塔、臥佛像及歷代國王的宮殿。Lisa到訪了其中兩大寺廟，當中位於大城歷史公園內的瑪哈泰寺（Wat Mahathat）建立於1374年，為泰國當時最早建造的高棉式建築，包括寶塔、八角寶塔、皇家大廳、壁畫，原建有198座佛塔，因為戰亂只剩下基底遺迹。另外還有湄囊泵寺(Wat Mae Nang Pleum)，約建於1377年，是一座保存得相對較完整的古老寺廟，內裏充滿宗教遺迹以及供奉着Luang Pho Khao雕像。除了歷史公園，大城府亦不乏其他好去處，例如距離大城火車站約6分鐘路程的大城水上市場，是一個復古的主題公園，其人工池塘周圍重現了泰國古老的街道景觀，池塘周圍有很多紀念品商店和餐館，你亦可從漂浮在水道上的小船商戶購買物品，享受獨特的體驗。

----------------------

回到90年代 辦公室歎啡

曼谷咖啡店的主題層出不窮，愈開愈有趣，Lisa曾經到訪的Akirart Cafe就是其一。店子原本位於Plubplarchai Rd.，現時已搬到曼谷唐人街附近一條叫 Soi Pradu 的小巷內，不過店舖維持了之前的風格，保留了大量90年代的辦公室器材，例如有「牛龜」電腦屏幕、打印機等，還有一些鋼製抽屜、架子、辦公桌及紙托盤等，格局似足一間懷舊的寫字樓。而且就連杯墊亦採用了昔日辦公室不可或缺的Floppy Disk磁碟，真係夠驚喜！這裏飲品和餐點也毫不馬虎，創辦人與店員特地去學習煮咖啡課程，務求炮製出高質素的咖啡，必試灑滿蘋果碎的拿鐵及招牌百香果Expresso，大家可隨意坐在辦公桌上慢慢享用。場內更不時舉行小型音樂會，讓志同道合的朋友走進時光隧道懷念過去。

----------------------

星級餐廳 食盡傳統新派菜

於真人騷節目《Blackpink House》的泰國特輯中，BLACK PINK推薦了許多值得一去的曼谷景點，當中包括米芝蓮一星餐廳、專門提供高級泰國料理的餐廳Blue Elephant。首間Blue Elephant於1980年在比利時布魯塞爾開設，至今分店已擴展至世界各地。曼谷分店位於BTS Surasak站前方，黃色3層高帶點歐式風格的建築十分矚目。內裏裝修以柚木為主，配以古典的水晶吊燈、精美的銅餐具和手工打造的餐盤，營造尊貴的用餐環境。食品方面既有接近被人遺忘的傳統菜如瑪莎曼咖喱羊肉，同時有經典泰菜如青咖喱雞及蟹肉咖喱，亦有新派的Fusion菜，例如鴨胸肉沙律配橘子醬、煎石斑配松露油及番薯蓉等，加上精緻的擺盤，必定要相機先食！餐廳亦提供烹飪課程，由購買食材、烹調技巧到上碟裝飾都有教授，讓你可領略煮泰菜的技巧和秘訣。

----------------------

河畔夜市 千間攤檔掃貨

Lisa拍攝《Blackpink House》時亦曾到曼谷河濱碼頭夜市（Asiatique the Riverfront）一遊。夜市位於昭拍耶河畔，遊客可於BTS Saphan Taksin站的2號出口乘接駁船前往。夜市前身是港口貨倉，後來搖身一變為集吃喝玩樂的觀光夜市。佔地達4.8公頃，由10個貨倉組成，進駐超過1,500間店舖攤檔與40個餐飲品牌，例如頂級泰菜餐廳Baan Khanitha、景觀酒吧Happy Fish，還有河濱餐廳Sirimahannop，可以體驗在帆船上用餐。此外亦有泰拳表演及人妖騷，因鄰近河岸，不論跨年倒數或潑水節、水燈節，這裏都是重要的活動地點，遊客可感受熱鬧氣氛。即日起至7月31日，夜市更變身「迪士尼100周年村莊」，設6大主題區域，包括《魔雪奇緣》、《復仇者聯盟》和彼思動畫等，既可瘋狂打卡，兼可搜購限定商品。