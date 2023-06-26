黃妍英國開騷歌迷太熱情　感動爆喊唔識收

歌手黃妍（Cath）去年曾在英國開過迷你騷，今次實行將香港的演唱會搬到當地，在倫敦及曼徹斯特舉行一連兩場音樂會，她說：「上次個場比較細有少少，今次真係一個正統嘅Show，意義層面更加強烈，後面孭住咗信念同成個Concept。」Cath為英國樂迷帶來驚喜，送上從未曝光、即將推出的單曲《哀傷的作者》外，她亦被樂迷的熱情而感動，在曼徹斯特唱到《心的全部》時，竟喊到唱不下去。

Cath除了受感動，台下亦令她起雞皮，她笑說：「後台冇冷氣，喺台上射燈射落嚟好熱，落到後台個人都仲係好熱，同事於是喺後台雪櫃拎支裝水出嚟，直接黐落我身體跟住Physically起雞皮。另一個起雞皮就係見到Fans遠道而來，當中有來自希臘亦有來自加拿大，其中希臘嚟嘅Fans，見到佢好感動，佢上年離開香港，走時都有叫佢畀心機讀書，要好好照顧自己，所以見面第一句就係問佢有冇畀心機讀書？有冇睇好自己嘅身體，好有一個探朋友嘅感覺。今次仲見到好多新面孔，佢哋都係講廣東話，喺異地Share住相同語言，好親密又好奇妙嘅感覺。」她希望繼續去不同地方開騷。