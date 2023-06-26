美麗癡漢　愈夜愈瘋狂

提到癡漢，好多女仔都聞之色變，其實女人一樣都可以變成女癡漢！好似日本AV界「逆癡漢系列」中嘅女主角咁，佢哋見到男人就會色心起，更加會主動勾引對方喺公眾場所上演連場激戰，絕對係癡態十足呀！

連番出軌

喺Madonna出品嘅《不能告訴丈夫的變態習性癡女人妻》當中，天川空雖然已貴為人妻，但係心入面想出軌嘅慾望卻愈來愈強，為咗滿足私慾，空妹決定四出勾引陌生男人上床！首先佢去到後巷等待獵物出現，當發現目標後，佢就主動上前色誘對方，更即場滿足口舌之慾。然後，空妹再去到居酒屋一邊用餐一邊守候，等到獵物之後就帶對方入廁所激戰！後來，天川空轉行做夜班油站職員，方便佢喺深夜時分勾引單身司機開激。

遍地開花

於Ideapocket推出嘅《製服女子之羞恥癡女PLAY》入面，相澤南呢位美人兒雖然成日都着住可愛嘅校服，但實際上佢一啲都唔純情，簡直就係色中餓鬼！搭電車時，佢會特登逼埋男人身邊，然後伸手撫弄對方，再嚟個車廂埋身戰！當佢去到圖書館時，一樣會物色男人，將對方拉到僻靜角落偷偷交歡。咁都未算，南妹連流落街頭嘅露宿漢都唔會放過，更加唔介意喺污糟嘅環境榨乾對方，直情做到遍地開花！

胸夾引爆

Moodyz製作嘅《美麗的柔軟G奶小姐約會期間突然……》，講宍戶里帆呢位G奶妹外表天真可愛，但原來係女癡漢，今次佢約咗幾個男仔分別出街，然後進行各種癡漢行為，例如喺居酒屋飲飲吓酒，突然亂摸對方，再玩埋胸夾。同另一男仔去到自助洗衣店時，帆妹用同樣招數將對方引爆，最抵死係男方愈拍畀人發現，里帆就感到愈興奮，真係好瘋狂呀！

簡評

女人見到靚仔就會嗒晒糖，甚至口出輕薄之言，完全冇儀態冇貴格，就知道坊間其實都有好多女癡漢，不過就冇今日為大家介紹嘅作品入面班女優咁狼胎而已。喺3部作品中，本仙最鍾意天川空主演嘅《不能告訴丈夫的變態習性癡女人妻》，空妹唔單止省鏡，而且身材一絕，更擅長運用呢副戰鬥格力壓男優激戰，交歡動作有力度又有美感，而且佢仲會去到多個不同地方勾引男人，打扮同場景夠晒多元化，令作品倍添精彩！