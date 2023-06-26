RubberBand夢想成真台灣開騷　兩度Encore唱足3小時

樂隊RubberBand（RB）成軍多年，一直希望去台灣開騷，前晚終於夢想成真，當晚他們首次在現場演繹新歌《宇宙大王》，又特別演唱他們一直很欣賞、並同期在港開演唱會的天后蔡健雅的歌曲《記念》。音樂會尾段氣氛高漲，接連三首作品《發現號》、《未來見》到《Ciao》掀起全場大合唱，不少觀眾感動落淚。在encore歌曲《你和我》，低音結他手阿偉的愛女G.I.更上台為爸爸打氣，二人台上互動場面溫馨。

RubberBand多次表示一直很想可以在一個滋養自己音樂多年的台灣 開專場。從Legacy外圍的小舞台參與音樂節，經歷了十多年終能走上Legacy舞台，他們直呼「夢想達成」﹗看到台下滿場的來支持的粉絲，6號感性表白：「你們（粉絲）讓我知道，其實我們做得到！」說到感動位更忍不住哽咽落淚。他表示多年前曾經以《心照一生》入圍第51屆金馬獎最佳電影原創歌曲，並受邀登上金馬獎演出，一眨眼9年過去，希望無論RB身在何處，都能夠永遠陪伴大家，並笑稱「希望我們到70歲都還能繼續唱，持續陪伴你和我」。

在安哥聲下，RubberBand最後再次重新上台送上《一早地下鐵》，令粉絲相當驚喜及滿足。音樂會在兩度encore下演出了接近3小時，並在現場觀眾大合唱下為台北站劃下動人句號。樂隊透露目前正密集籌備第十張新專輯，預計將於明年初正式發行。結束台北之行後他們亦將於7月份飛到美加舉行巡唱。