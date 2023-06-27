星玄︱被彈戲屎身價降呢　楊冪狂拋D級巨胸滅火

6月27日即農曆五月初十，最旺生肖係虎，事業好旺，因為事業發展機遇多，付出同回報會成正比。虎女楊冪上個月宣布，離開自己有份創立嘅嘉行傳媒，呢個消息撼動內地娛樂圈，佢離巢嘅第一套劇仲被質疑降呢，個名竟然排喺男主角後面。早排內地官媒狠批有好多頂流花旦小生，只靠「靚樣」演戲，冇努力背熟劇本依賴配音，楊冪都即刻成為討論對象之一。

事業似乎有啲阻滯，不過楊冪早排出席活動，盛裝騷Quali就成功轉移視線！着住一條大露背低胸裙嘅楊冪索到爆，佢仲要疑似「真空」上陣，D級上圍相當有睇頭！加埋之前拍真人騷，罕見Bra Top上陣，拋出震撼眼球嘅深長事業線！咁有「事業心」，今日又堅有事業運，楊冪肯定繼續紅冇有怕呀！

今日幸運星係白羊座，你哋嘅運氣好到不得了，可以喺職場競爭入面佔先機。白羊座嘅關楚耀（Kelvin）上個月宣布，同拍拖6年嘅網紅空姐女友Joann求婚成功！呢位準新郎喺啱啱播完冇耐嘅《一舞傾城》表現亦好出色，Kelvin自己都話依家係人生新開始，成家之後會繼續全力搏殺，今日你又有事業運，要加油呀！