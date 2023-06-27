【是日通勝】

農曆五月初十

癸卯年 戊午月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：修廚、作灶、塞穴

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：21、24、35

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，可於職場競爭中佔先機。

金牛座：財運相當差，切勿因金錢損失而迷失自己。

雙子座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

巨蟹座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

獅子座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

處女座：工作遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

天秤座：獲幸運之神眷顧，宜趁機多做有意義的事。

天蠍座：保持正面心態，不亂發脾氣，身體會更好！

人馬座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

山羊座：財運稍遜，落實重要投資決定前必須三思。

水瓶座：別讓自己變自私精，以免好運氣化為烏有。

雙魚座：找個浪漫場合向意中人表白，易有好結果。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）狗 壓力大

鼠：正財旺，切記機會不等人，好好把握。

牛：諸事不順，壓力漸大，心理包袱沉重。

虎：事業發展機遇多，付出與回報成正比。

兔：工作進展未如理想，易因急躁惹是非。

龍：減少抱怨，正面心態可為事業帶來轉機。

蛇：溝通力強，有利於職場上扮演談判高手。

馬：生活出現小失誤，勇於承擔就無問題。

羊：工作表現獲得表揚，超越自我好時機。

猴：潛能得到激發，事業發展易取得突破！

雞：對工作富有熱誠，是一展才華的良機。

狗：是日沖煞，心緒不寧，工作表現受影響。

豬：小心理財，投資量力為為，不可貪心。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

陰陽龍立向

在行龍之度陰陽理論上，有所謂：「陰陽相見，福祿永禎」、「陰陽相乘，禍咎滅門」，此中之禍福便是龍向的配合。相見者，便是陰來龍配以陰向，陽來龍便立陽之向；相承者，即是陰之來龍而立了陽向，陽之來龍而立了陰向也。所以，有云：以龍定向，需要細察入穴的的陰陽。

正是，千里來龍，但看到頭入首八尺，以定向的陰陽，最重要者，便是於入首數尺處度而分其是陰龍還是陽龍，因龍行轉度多端，後頭愈行愈分，故此太遠者不必去詳審之，最主要在入首之處也。

故在入首處置羅盤，看龍在二十四山中某山而來，如度數是陽的，便立向要向陽了；如在二十四山陰字中來的，立向為陰便可。

當然，羅盤的二十四山陰陽可以因派別不同而異。三元派的，以乾、亥、壬、艮、寅、甲、巽、巳、丙、坤、申、庚為陽，以癸、子、丑、卯、乙、辰、午、殅、未、酉、辛、戌為陰。三合派的，以巽、巳、丙、丁、未、庚、酉、辛、亥、丑、艮、寅為陰，以乙、辰、午、坤、申、戌、乾、子、癸、甲為陽，而此種所謂「陰陽相見」、「陰陽相承」的理論方式，多以三合為主用的。