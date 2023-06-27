忍無可忍︱姜濤慣性甩底　粉絲狂數4宗罪

男團MIRROR「人氣王」姜濤去年底參加籃球賽時受傷，腳患好轉後投入工作，日前還有心有力做孝順仔偕父母遊澳洲。不過昨日（26日）他開工甩底，除影響節目組及隊友的拍攝進度，更激嬲成功爭取入錄影廠捧場的「姜糖」，大呻空歡喜一場，更狂數4宗罪，插爆有「慣犯」紀錄的他是「甩底王」！

姜濤去年11月中參加《903 AllStar 籃球賽》時不慎弄傷右膝頭，膝關節十字韌帶撕裂，一度停工休息，至《叱咤頒獎禮》才「驚世復出」。腳傷初愈的他除了密密工作外，日前趁空檔組團帶父母及姨媽一家到澳洲悉尼旅行。前日（25日）他於社交網限時動態連環出Post，上載悉尼的登機證及父母於歌劇院的照片，還於爸爸照片寫上「神秘姜爸」，又以「貴婦路線」形容戴黑超襯豹紋手袋的姜母，其中一張他與姨媽等親友合照，見他們身形都是「肥嘟嘟」。

與公司齊發「道歉聲明」

原來澳洲之旅早已結束，已返港的姜濤原定昨日現身「招募MIRO參與《全星暑假MIRROR+》活動」，跟隊友Alton、Frankie、Lokman、Jeremy、Stanley與充當臨記的歌迷「MIRO」在ViuTV總台錄影，由於錄影時間長達6小時，故以百萬計的「姜糖」扭盡六壬，出動全家抽籤爭取寶貴的40個「MIRO」名額，務求近距離親近姜濤，可是臨錄影前卻傳出姜濤缺席消息，令「姜糖」好夢成空兼當場「核爆」。

有消息指姜濤原本想低調處理，不過鑑於「姜糖」反應過激，惟有在社交網的限時動態「認錯」，上載撐拐杖的照片，留言：「運動的時候把腳又弄受傷了，真的很抱歉見不到大家，我會盡快恢復的。」而MIRROR官方歌迷會亦在社交網公布：「由於Keung To身體抱恙，因此將不會參與今天的拍攝活動，不便之處，敬請原諒。」

本以為姜濤與公司發出「聯合道歉聲明」可撲熄「姜糖」怒火，但原來姜濤並非首次甩底！有消息指他今年6月5日被安排跟Alton、Frankie、Jer、Stanley及Tiger，與50位「MIRO」於同一地點錄影同一節目，可是當日他一直沒有出現，故今次「姜糖」終於忍無可忍，鬧爆偶像！

懷疑偶像「心散」

據讀者爆料稱，「姜糖」今次不再盲撐偶像，發聲大數其「4宗罪」，其一是質疑姜濤欲重施故技，以為今次「無聲隱形」可繼續瞞天過海，有欺騙粉絲忠誠支持之嫌；其次懷疑他「心散」，因他於悉尼旅行時玩得不亦樂乎，但一開工就跛腳，質疑他是否借故不想開工；第三是姜濤明知腳傷未完全康復，依然照做運動，有不愛惜身體之嫌；最後是他欠缺尊重精神，因兩年前的歐洲國家盃節目《MIRROR EURO鬥GOAL FUN》，姜濤獲安排跟其他成員錄影，但共22集亦未見出鏡，加上之前挪威籍電音DJ Alan Walker於亞博舉行的音樂會及灣仔舉行的《一秒GO一起GREEN》啟動禮，他亦臨時以身體不適為由失場，姜濤可算是MIRROR中的「甩底世一」。