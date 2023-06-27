金國汽車成Maxus MIFA 9香港分銷商　女賽車手楊嘉怡親試純電豪華7座MPV

【特約報道】香港電動車熱潮持續升溫，向來緊貼巿場的金國汽車，不僅在九龍灣旗艦店內開設全新金國汽車電動車中心，最近還成為上汽大通（Maxus）MIFA 9的香港分銷商，對於居住九龍及新界區的車迷，睇車試車無疑更就腳方便。香港女賽車手楊嘉怡（Denise），早前便親試這輛人氣純電7座MPV。

舒適續航430km

雖然遇着天雨，但無阻Denise一試MIFA 9：「儘管佢車身比較長和大，無論出彎、入彎、煞車和加速，我都覺得避震設定十分舒適。最鍾意Premium版一對豪華電動大班椅，坐姿、通風、按摩、冷氣統統可透過手枕觸控面板調校，加埋中後排電動天窗和大車窗設計，引進自然光零舍寬敞舒適。而且續航力有430km（WLTP），充電時間亦唔長，快充30分鐘就可以充到八成。金國汽車客戶專享獨有全車6年12萬公里，電池8年20萬公里，原廠保養仲包括埋大灣區，同其他人買無㗎！」

Luxury版$50萬有找

MIFA 9備有Premium及Luxury兩個版本，均用上全球最大汽車電池供應商寧德時代生產的90kWh三元鋰電池，前置馬達前輪驅動，輸出功率180kW（約241hp馬力）及最大扭力350Nm，最高時速達180km/h，同時提供3種駕駛模式及3級動力回收。車廂配備的12.3吋中控屏幕支援Apple CarPlay、多功能真皮軚環（Premium版多配備電熱功能）、360度全景鏡頭（Premium版多配備電子影像倒後鏡）、手機無線充電、64色氣氛燈及空氣淨化功能等。其他安全配備包括主動式定速巡航連綜合巡航輔助、盲點偵測、後方碰撞預警、車道偏離警示等。Luxury版「一換一」售價不到$50萬，更齊料的Premium版「一換一」售價$58萬有找。

查詢：2111 3332（金國汽車）