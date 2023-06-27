港姐恤髮︱王敏慈唔見影　「翻版Yumi」帶定鳳爪排骨飯

《2023香港小姐競選》入圍佳麗正接受大會「改頭換面」，繼昨日到金鐘整頭後，第二批佳麗總共10人今日到中環一間髮型屋進行「變髮」，她們皆以白色Tee、牛仔褲示人，不少佳麗更以露臍裝示人，散發青春氣臭。新一批暴光入圍佳麗包括Nicole、Jessica、「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）、Venus、「翻版Yumi」Debbie、Eris、「鍾嘉欣師妹 」Cindy、Cherry、姜伊寧（Jenny)、「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）。

「Cute版阿Sa」王怡然雖然廣東話不好，但勝在樣靚兼親切，到場揮手賣萌打招呼，相當可愛。賀怡雯（Lea）大熱天時穿上皮褸到場，雖然也戥她熱，但皮褸加上臍環，勝在型格十足。

最有「食」力的佳麗非「翻版Yumi」Debbie莫屬，繼面試先後準備好燒賣、腸粉、排骨飯醫肚，今次也帶備了鳳爪排骨飯邊食邊整頭，認真識歎，難得她食極唔肥，露臍裝大晒纖腰。

開始要接受大會訓練的佳麗，似乎在化妝方面要再培訓，Eris與Venus在閃光燈下，面部化妝出現一撻撻，有礙觀瞻。此外，雖然熱門佳麗「翻版范冰冰」王敏慈未見影蹤，但據悉有佳麗向大會請了假，未知王敏慈最終會否現身。