新片演太空人　D.O.@EXO獲導演讚有前途

韓團EXO成員D.O.、男星薛景求與女星金喜愛主演的科幻片《The Moon》將於8月2日在韓國上映，3人今日（27日）與導演金容華現身發布會。

D.O.在戲中飾演因為意想不到的事故而獨自留在太空的善宇，他指在看到劇本後覺得非常新奇：「我們國家原來也拍到這種宇宙電影，令我下定決心要接拍的是有偉大的前輩和金導演。」今次是他繼電影《與神同行》系列後再與金容華合作，他表示：「在拍《與》片時覺得金容華是很嚴肅的人，所以好緊張，但今次拍攝跟他聊了很多，關係變得親近多了。」

金容華就對D.O.讚不絕口：「他是好有魅力的演員，我聽了很多關於他家庭的事和過往經歷，和他的角色一樣有着為了他人而自我犧牲的一面，也有很多傷痛，但在外表上卻看不出來，我覺得他有很多可能性，是前途很光明的演員。」

至於薛景求則飾演宇航中心前主任，拚命救D.O.返回地球，他指從劇本看到一直沒有想像過的未知世界：「雖然我的角色不是太空人，但這部作品是和太空有關，令我很好奇。」他笑指知道導演是金容華之後，便很渴望拍這部電影：「我好渴求拍商業電影，畢竟他是『千萬導演』，就算未看劇本，我也會馬上說要拍他的電影。」