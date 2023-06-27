柔道好手備戰黑帶考試　腳底痛因腰椎間盤突出而起

運動員容易在訓練過程中受傷，近期有位30歲柔道黑帶男士，前來求助脊醫，問症下得知他正在準備下一年度黑帶3段之考試，頻繁練習導致腳底痛，他以為是腳底筋膜炎；不過，經過檢查發現痛楚源自腰椎間盤突出。

這位柔道好手擁有柔道黑帶，經常參加國際性比賽，並且獲獎無數；平常也會教授學生，加上自己的鍛鍊，每週的排程相當緊密，弄得全身肌肉酸痛崩緊，近來更感到腳底痛，由於運動員習慣受傷，因而忍痛能力特別強，他足足忍痛了一個月，直至半夜痛醒，才決定求醫。

他身體多處包括頸、肩、腰、膝、腳曾經有不同程度的傷患，脊醫在檢查過程中，只要觸及他的舊患即感到痛楚，故此，為這類病人斷症是要格外留神，最後懷疑他是腰椎間盤突出，安排做腰部磁力共振，以準確斷定受傷位置。

他表示之前以為自己是腳底筋膜炎，故此看過跌打，醫師幫他按摩腳部，並在腳底敷上中藥，經過一星期連續每天治療，雖然腳底痛稍為減輕，但未能痊癒。作為師兄的我，建議他來脊醫診所作詳細檢查，最後證實腰椎第五節椎間盤突出，相信是屬於新近創傷，有發炎徵狀，加上腰椎間盤突出壓著控制右腳掌的神經線，促使腳底痛楚。治療上，在腰的位置以超聲波消炎，再以3D牽引及人手矯正腰椎，現在腳底痛已經消失，還有足夠時間備戰黑帶3段考試。

柔道最高段位為12段，據悉由柔道始創人嘉納治五郎創立，在他死後，後輩為表尊重，最高段位只可去到10段，黑帶5段後，再高的是紅白帶6至8段，去到9段及10段是最高的紅帶。在香港的考試最高只能考獲4段，目前擁有3段以上的人為數不多。

值得一提，不少人以為腳底痛就是腳底筋膜炎，要判斷需留意徵狀，最明顯是早上醒來落床踏在地板，腳掌即會痛得如被千針刺腳，此情況亦會出現在久坐後起身步行，這是由於血液循環差，肌肉繃緊所致；只要多行幾步便有所放鬆，但矛盾是若行得太多，發炎位置被刺激又會再痛過。

此外，腳底筋膜炎在觸摸腳掌時切感痛楚，腰椎引起的腳痛觸摸腳掌是不會覺痛。不過，運動員本身傷患較多，觸及舊患容易有痛，建議及早求醫，由專業醫護人士診斷痛症原因。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

中國香港柔道總會黑帶四段/ 註冊A級柔道教練