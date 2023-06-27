提早收檔？！Lily新劇被爆縮短一周下周大結局　網民繼續粗口問候

由尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp擔大旗的話題劇《偶像漩渦》（The Idol）自推出以來一直被「媽聲四起」，而今日HBO就宣布下集即第5集將會是結局，有傳媒指原定會播6集，如今縮短1集就完結，令人相信與劇集的一面倒劣評有關！《偶》結局將於香港時間下周一（3日）下午推出。

而昨日播出的第4集如常被網民鬧爆，雖然下集是大結局，但新一集仍然被批評劇情依舊緩慢沒有太大發展之外，亦繼續不必要地大灑鹽花！其中一幕飾演邪教領袖的The Weeknd竟然於眾目睽睽之下在錄音室蒙住Lily雙眼，並邊灌錄歌曲邊為她自慰來助她舒放「感情」。有網民睇完後即忍唔住爆粗留言批評：「呢個劇集完全唔X合理。」亦有「捱」完幾集的網民串爆劇情毫冇推進：「仲有一集？！！！搞乜Ｘ？我仍然講唔出究竟呢套劇係想講乜？」

除了「調教」女主角之外，新一集中The Weeknd的角色亦有一幕「懲罰」飾演創作總監的Troye Sivan惹來談論，The Weeknd懷疑Troye出賣Lily而強迫他戴上電圈並將他電擊，即令網民看完後一頭霧水！

此外，之前幾集於劇中「行行企企」可有可冇的BLACK PINK成員Jennie，於新一集中終於發揮大作用！今集中Jennie飾演的角色拿下了Lily原本要發行的新歌，有機會簽入大型經理人公司，準備成為唱片公司的下一個搖錢樹。似冇機心的Jennie，告知Lily自己準備用她的歌。她於今集的對白比較首3集多。