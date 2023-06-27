台灣#MeToo︱疑影射黑人　大牙親揭遭人強抱欲硬上

台灣女星大牙（周宜霈）今日（27日）於社交網打千字文，親揭在11年前被性騷擾的慘痛經歷，她不禁感嘆：「如果當時可以勇敢一點公布他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼」，並期許「今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼」。

文中她指出2012年7月18日，和團隊出國拍攝時，遭人強行進入房間，並將她推倒在床上，男方還揚言：「沒辦法啊，你范范姐就不愛這個啊！」還公開點名加害者「老闆陳先生」，令不少網民猜測是陳建州（黑人）。而最令人驚訝是事情發生的時間點還在范瑋琪與陳建州新婚不久之時，引起網上熱烈討論。

大牙更寫到：「他用著他愛家護妻的形象，時不時打著公益與運動的善良模樣示人，經營著他的公眾事業，那誰會相信我？」之後更大爆：「這件事，我想說出來很久了，但始終沒有勇氣⋯⋯後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起。」暗指有更多受害者。

而陳建州就發出聲明回應有關事件：「當事人絕對支持現今Metoo風氣，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護自己遠離不平等之性對待，是有價值且正面的意義，但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為。

2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。

當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」