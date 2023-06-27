台灣#MeToo︱黑澀會爆性騷擾 Apple漏口風疑遭殃
2023年06月27日 13:55
東網電視更多新聞短片
台灣女星、《我愛黑澀會》骨幹成員大牙（周宜霈）親揭11年前被性騷擾，大爆遭人趁佢沖涼時硬闖入房、從後抱住佢想硬上等慘痛經歷，因佢提到男方講起「你范范姐就很不愛這種事啊」，疑影射當事人係陳建州（黑人）。雖然黑人立即否認及搵律師追究，不過早於上周四（22日），大牙同「黑澀會」另一成員Apple突然鬧翻（詳情可見：https://rb.gy/pvqhv ），當時Apple就提到：「別說你發生事情時我做了甚麼？你不也知道我發生的事情嗎？我們能做甚麼嗎？」加上今日事件，即令人聯想到係咪有更多「黑澀會美眉」曾爆出性騷擾事件。
爆出事件後，「黑澀會美眉」之一貝童彤透過經理人表示：「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背着這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。也希望社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。」。
另一「美眉」ㄚ頭亦即回應：「我不是當事人沒辦法回應這件事，也不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。很心疼大牙要面對這樣的事，他一直是我們團體最堅強、勇敢的那一個。真心希望METOO能讓大家了解到保護自己的重要性」。