台灣#MeToo︱黑澀會爆性騷擾　Apple漏口風疑遭殃

爆出事件後，「黑澀會美眉」之一貝童彤透過經理人表示：「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背着這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。也希望社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。」。

另一「美眉」ㄚ頭亦即回應：「我不是當事人沒辦法回應這件事，也不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。很心疼大牙要面對這樣的事，他一直是我們團體最堅強、勇敢的那一個。真心希望METOO能讓大家了解到保護自己的重要性」。