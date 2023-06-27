日本人氣過江龍登場　拉麵VS撈麵

日本有很多人氣的排長龍拉麵店，每當想快快醫肚又或解酒，食完拉麵再飲埋啖湯最滿足。除有東京過江龍麵店來港，還有特色的撈麵店新菜單，不想煩的話，試勻晒最滿足。

5款特色湯底

日本拉麵店有不同的風味，單是湯底已有不同選擇。來自東京葛飾區的拉麵小店「麺心國もと」 ，於2011年創立，今年4月被當地評為「葛飾區人氣拉麵店」第一位，可見其人氣之高。今次品牌在香港灣仔開設首家分店，大部分食材由日本直送，店內供應5款湯底，再配上4款自家製香油和3款幼麵條，各有滋味。醬油拉麵湯底混合雞湯和魚介湯，配醬油和葱油，和厚切醬油浸五花腩叉燒及慢煮雞胸叉燒品嘗，味道濃郁。鹽味拉麵以雞湯底加自家製鹽醬、雞油和貝柱油，啖啖鹹香。濃厚拉麵用雞腳、豬手、豬骨熬煮再加魚乾製作，濃稠鮮味。另還有沾麵醬和拌麵選擇，選擇困難症者應有排揀。

限定海膽撈麵

除了加湯汁拉麵，大家又有無食過日式撈麵？於2013年在東京創立的「麺屋こころ 」，開業2年便曾獲「拉麵新人賞」及「全日本最佳Mazesoba大獎」，於泰國、新加坡和歐美等地都開分店，品牌早前在沙田開設本港第二間分店，新分店會推出限定的濃厚海膽撈麵和海膽濃湯沾麵，前者以海膽配蟹籽、生蛋黃、白葱和紫菜碎等配搭，後者是全球分店首次推出，太麵蘸海膽沾汁，啖啖鮮味。同場更有茶飲品牌Kokoro Nomimono登場，茶飲以日本指定茶園的有機茶葉沖泡，有伊勢抹茶、Matcha Affogato和抹茶、焙茶奶蓋等選擇。因應新店開幕，由現時至6月30日，客人惠顧任何麵食，可用半價享用日本蜜瓜沙冰。