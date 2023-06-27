靈感煮意︰【網上麵包課×1個麵糰多種做法不同效果】層層酥條

2023年06月27日 15:00
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    6月的《靈感煮意》，將會跟大家上麵包課。有這概念是源於不少人都以為︰食譜分量最重要，做法是其次，只要分量對，一定做出好麵包。其實這個想法是大錯特錯，同一個濕麵糰，只要用不同方法，便可做出不同質地。今個月，我將會用一個類似的麵糰，但使用4個不同做法，教大家怎樣變通然後做出不同質地和味道的麵包。
    第四集做的，將會是層層酥條。只需要留起一個材料稍後才加，不論是濕麵糰還是硬麵糰，仍可做出層層脆口的酥條！
    材料（4條長或8條短）
    無漂中筋麵粉　220克
    速發酵母　3/4茶匙
    海鹽　4克
    原味全脂希臘乳酪　80克
    楓糖漿　15克
    水　40克
    特純橄欖油　30克
    蒜鹽　2克
    特純橄欖油　20
    粘米粉　適量
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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