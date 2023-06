荷里活女星安芭赫德(Amber Heard)去年因與影星前夫尊尼特普(Johnny Depp)打輸官司後賠上事業,早前被爆退出荷里活並與女兒移居西班牙過平凡生活。而日前她為了宣傳打官司前拍下的電影《In the Fire》而「復出」再次踏上紅地氈!

安芭日前盛裝出席在意大利舉行的《陶爾米納電影節》,身穿黑裙的安芭狀態相當不俗,可能生活太過悠閒,明顯有點發福,在紅地氈上她與一眾拍檔合照時重現笑顏。而現場亦有一名女粉絲高舉「I Stand With Amber Heard」的紙條來支持她。此外,影片放映完畢後,有觀眾起立拍掌長達7分鐘。安芭出席電影節期間亦有接受傳媒訪問,於訪問中她亦有談及官司敗訴的心情:「我選擇了自由,將所有時間投入幫助到我在事件後,讓我康復的工作之中。」

除了安芭之外,美國男星夏里遜福(Harrison Ford)日前亦有現身同一電影節宣傳新片《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)。