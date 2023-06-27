近百神徒金睛火眼　Anson Lo為咀陳漢娜仆足20次

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳漢娜以及沈殷怡昨（26日）於上環拍攝ViuTV新劇，重頭戲落在Anson Lo與陳漢娜的一場「仆落地下誤咀」場口，雖然情節有啲似粵語片，但眾人都拍得非常落力，單單Anson Lo與陳漢娜在仆在街上的鏡頭，已拍了超過廿次，雖然「仆地」無限Loop，仆到身水身汗，但難得兩人毫冇怨言，直至拍到導演收貨為止，之後到拍近鏡咀嘴戲，雖只是蜻蜓點水式的吻，沒有法式吻般火辣，但現場近百神徒（Anson Lo粉絲暱稱）依然睇得相當肉緊，昨日，Anson Lo開工接近15小時，他的粉絲亦全場陪足，都可謂非常瘋狂！

除了拍攝重頭咀戲，昨亦拍了不少場口，當中Edan、沈殷怡、Anson Lo以及陳漢娜兩對情侶的對手戲，以及Anson Lo與陳漢娜在車廂拍攝的嗌交戲，而該場嗌交戲可能要現場收音，所以拍攝的汽車沒有撻着引擎，車窗亦全關，於如此悶熱天氣下，車廂內溫度熱爆標，穿上西裝的Anson Lo都拍到面露趣怪表情。拍攝部份鏡頭後，劇組便會安排大風扇吹車廂，令車內可降溫，未知是否Anson Lo擔心自己出汗太多會暈，跟工作人員說想食糖，工作人員把糖給他，他亦有請陳漢娜食，相當細心！

整過拍攝大約於今日（27日）清晨4時許結束，Anson Lo在經理人花姐陪同下離開現場，離開時，都不忘向神徒講Byebye，並着大家不要如此辛苦等候，攰爆都掛住照顧粉絲，難怪一班神徒如此疼錫他。