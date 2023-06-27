萌爆寵物Cafe　抱抱雪貂勁冧

雪貂的樣子甚為可愛，在外國是熱門的寵物，日本女星芳根京子（左圖）早前便上傳了她跟寵物雪貂Tanuko的合照。香港亦有寵物Cafe可以讓人親近雪貂。（互聯網、羅學芝攝）

香港地樓價高，一般人的居住面積偏細，家裏連自己的活動空間都有限，更遑論要飼養其他寵物了！幸好今時今日有不少寵物Cafe，讓大家可輕鬆跟各種動物親密互動、治愈身心。想要跟勁萌動物接觸，觀塘一間寵物Cafe除了有多隻乖巧貓咪坐鎮外，連可愛活潑的雪貂也搵得到，看到牠舉手投足都萌味十足，叫人當堂融化！另有分別主打柴犬和貴婦狗的寵物Cafe，同樣叫愛狗人士樂在其中。

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觀塘：貓貂共聚一堂

進入位於觀塘工業大廈地庫的動物穴，感覺相當闊落，店內分為兩層，佔地達1,500呎，布置講究企理，白色主調配搭木色枱櫈，予人簡約舒服之感，而且樓下一層中央更放置了一座給貓咪耍樂的樹形攀爬架，相當有Feel。據店主Koel所講，開這間Cafe的出發點是為了安頓自己收養的貓咪，現時店內約有20隻貓貓長駐，每隻性格均不同，其中3隻全白貓「米飯家族」感覺夠親切 ，而捲耳布偶貓「魷魚絲」則嬌嗲，客人可跟不同貓咪玩耍相處。與此同時，店內更有雪米糍、雪條兩隻在香港少見的雪貂，毛茸茸的樣子絕對Cute得沒話說，而且感覺就像貓咪般乖巧，彼此互動愉快。除了炮製一個人寵互動的空間，其實這裏同時擔當貓貓中途站的角色，為受傷及準備被領養的貓提供食物、住宿等各方面的支援。而樓上更有多種DIY工作坊，包括數字畫、俄羅斯刺繡、粗毛冷編織、鉤針編織等，大家可在貓貂陪伴下享受手工藝的樂趣。

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旺角：狗主人體驗

作為日本人氣犬種之一的柴犬，可愛迷人的笑容與活潑好動的性格擄獲了一眾Fans，不少以柴犬為主題的電影大收旺場，柴犬Cafe在日本亦成行成市。香港也有主打柴犬的寵物Cafe，於旺角及銅鑼灣皆有分店的Mame & Shiba Cafe，店內面積約為750呎，可容納約20人，而店內有齊黑柴、白柴、豆柴等品種坐鎮。主理人Hero Chan原本經營豆柴犬舍，經常到日本尋找日本犬種，後來更將當地Cafe的運作模式引入香港，並採用「寵物共享」的理念經營，提供豆柴與柴犬給大家做一天主人，讓有意飼養柴犬的朋友有機會近距離親身接觸，了解箇中相處的感覺，藉以減低棄養風險。

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銅鑼灣：親親嬌小貴婦狗

喜歡貴婦狗的話，則不要錯過位於銅鑼灣的Teddy&Poodle Cafe。作為全港首間以貴婦狗為主題的Cafe，店內有10隻不同體形的貴婦狗狗，包括Toy、Tiny及Teacup等Size，每隻均友善親人，甫一進入Cafe就被可愛狗狗重重包圍。店長希望透過人寵互動，可以令大家學識如何照顧與愛護動物，而且大家更可以向店員了解到正確的飼養知識，讓打算飼養貴婦狗的朋友，思考如何當狗狗主人，並考慮自己能否勝任，有興趣想養毛孩的朋友不妨先來這裏取經。另外店長提醒這間Cafe並不以食物為主打，場內只提供簡單飲品，大家記得食飽才到訪。

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韓國：BLACK PINK捧場狐獴Cafe

韓國首爾市亦有着許多特色寵物Cafe，年輕人必去的潮流地帶弘大區，便有充滿話題性的Meerkat Friends咖啡廳，店內除了有貓咪外，更有原產於南非的小萌獸狐獴，如果有看過動畫《獅子王》中的丁滿，應該對狐獴充滿好奇及興趣，就連BLACK PINK的Rose與Jennie都曾經到此一遊與狐獴互動，可見魅力十足。這裏亦有浣熊、狐狸、袋鼠及懶猴等動物，種類甚多，令人有恍如進入了小型動物園的驚喜。