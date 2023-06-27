龔嘉欣大整蠱餵Wasabi餅　張振朗搞咩令多人懷孕？

藝人龔嘉欣與張振朗今日（27日）為無綫新劇《靈戲逼人》宣傳，活動上眾人要跟謝雪心學習大戲造手，做得不好就要食Wasabi餅乾作懲罰，振朗慘成被罰對象，嘉欣更在其餅乾上加重料，振朗二話不說一口吞下表現Man爆，但一秒變臉，食到雙眼通紅兼標汗，還彎腰露出痛苦表情，最後要飲奶紓緩。

受訪時，振朗表示已無大礙，他自言向來很能吃辣，沒想到會這樣：「可能我今日冇食嘢，平時食壽司會有舊飯中和吓好啲，我食完即刻覺得個胃好似火燒咁，嚇死我，不過依家已經冇事。」嘉欣對此大感內疚，振朗即時安慰對方，笑言自己現在很精靈，並以「翻生」來形容，他指兩人由《堅尼地愛堅尼地》開始合作，非常熟落，知道大家都很玩得，亦會經常開對方玩笑。

提到振朗有份獻唱該劇插曲，嘉欣稱有為對方爭取唱主題曲，可惜失敗，振朗開玩笑謂：「可能怕太多人（耳朵）懷孕。」至於嘉欣要在劇中化上大戲妝，她坦言拍攝正值炎夏又在室外，她擔心會熱熔妝容，故全程都坐定定及沒有說話。

另外，講到最難忘戲份，他們異口同聲表示是吊威吔一幕，振朗透露他們要扮在水中，吊在半空旋轉及倒吊，搞到腦充血，嘉欣自爆兩人更在半空中嘴足6小時，雖然辛苦，但相信出來效果十分浪漫。