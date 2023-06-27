挑選逆齡女王！楊玉梅要求純天然　蘭子：中女有得做

陳淑蘭、楊玉梅和陳國峰今日（27日）現身一個有關逆鹷女王競選活動發布會，陳淑蘭和楊玉梅同是選美出身，一個是前港姐，一個是前亞姐，難得聚頭合照。是次競選不設年齢、不設泳裝，冠軍獎金和獎品逾100萬元，頗具噱頭。楊玉梅擔任佳麗培訓，她表示有幾個朋友都報名參加，為避嫌不會做提名人，她評選的要求是不能僭建（整容），要求純天然：「如果個個1號眼、2號鼻、3號嘴就變咗一家親，每個人應該有自信，將自己優點放大，缺點收細。」她透露忙於拍攝《非常檢控觀》，現年58歲的她保養得宜，她分享保養心得是睡眠充足、做運動及吃保健品，認為開心很重要，近日自創一套「身心靈排毒」法，集合運動拉筋、呼吸和頌缽，教導學生釋放負能量，她表示有學生長期失眠之後亦得以改善，試過有人跟她傾偈後爆喊，情緒得到釋放。

陳淑蘭（蘭子）透露被邀擔任大會佳麗總監開心到「𦧲飯應」，篤信命理的她表示：「中女有得做，好似《中年好聲音》都行運，中、老人都有出頭天。」她透露早前到大陸接受幹細胞儲血，並有興趣投資合作，現年53歲的她表示自從「入五」後，發覺身體大不如前，又出現寒背等問題。