東冲有料到：28年後重回泰國猛鬼地方

放心，標題所講的猛鬼地方並非真的有鬼魂現身，其實所指的是舉行鬼面節的黎府。

話說泰國的77個省府各有不同的節日，其中位於東北部的黎府每逢6至7月期間都會舉行鬼面節。至於每年的舉行日期據稱要通過靈媒通靈後才會告知有關主辦單位。

有關鬼面節的來由，只要上網查詢便可一清二楚，基本上是一個歡樂的節慶，據講可藉此祈求風調雨順。不可思議的是，每年舉行鬼面節之後，真的會迎來傾盆大雨。

今年多得泰國政府旅遊局的邀請及安排，小弟闊別了廿多年再度見證黎府這個節日。跟廿多年前一樣，今年的鬼面節同樣充滿歡樂及熱鬧，不同的是更為人頭湧湧；因疫情關係鬼面節一度停辦，今年是闊別三年重新回歸，自然吸引了很多人參與其中。

現場有逾千隻色彩繽紛的「鬼」在街上出現，無論男女老幼都扮鬼扮馬、載歌載舞，情況墟冚，沒有半點嚇人的感覺。在泰國眾多省府節日中，黎府的鬼面節十分值得到場參與感受。若果大家有興趣去見識的話，明年4至5月份可向泰國政府旅遊局索取有關的資料，待日期確定後便可體驗這個「鬼咁熱鬧」的節日！

胡慧冲