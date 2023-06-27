蔡卓妍公開酒店出浴照　全身鏡洩蜜揭富貴男友共度春宵

藝人蔡卓妍（阿Sa）與富貴男友石恆聰（Anthony）拍拖多年，雖然曾一度傳出分手，但並未影響2人關係，阿Sa去年更漏口風坦言有考慮結婚，進入人生新階段。不過作風低調的她甚少晒愛，早前展開悠長假期，與家人好友周遊列國，先後到泰國、瑞士旅行，也始終未見Anthony身影。而近日她回港後即入住酒店Staycation，並聲稱與閨蜜同行，表面上再次撇甩男友，不過她網晒的打卡靚相中卻暗藏玄機，相中見她身穿浴袍、躺在浴缸，大拍「出浴照」，阿Sa更面紅耳赤，看似略帶醉意，但她就揚言自己沒有醉：「我冇醉，真係冇，講堅，豉油王炒麵，焗豬扒飯。」該照片遠景拍攝並非自拍，正當以為是「閨蜜」揸機時，浴室的全身鏡卻「出賣」真相，鏡中反射出男子身影，見到一個穿上白色T恤、擁有強壯臂彎的男子正幫忙拍照，估計正正是Anthony，似乎準備共度春宵。

阿Sa密冚男友，另邊廂同樣拍拖多年的無綫花旦張曦雯就大方得多，近日她亦與男友旅行拍拖過2人世界，高調於社交網大晒在香港機場出發的照片，笑言尚未知目的地，相當神秘。雖然她未有與男友同框，但就大玩「女友視角」拍下男友背影，以及水清沙幼的宜人景色，非常寫意。