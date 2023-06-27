MC Jin廣州開騷同林峯合唱　林書豪現身撐場

歌手MC Jin（歐陽靖）假廣州舉行巡迴SHOW，將多首歌曲穿插在劇場中，通過說、唱、演等多種形式呈現立體的自己，還邀請林峯擔任特別嘉賓，二人分享彼此間的特殊緣分，更首度現場合唱《Reunion》。

在開場一段DJ Solo後，他偕和4位舞蹈員齊出場，先獻唱《過山車》，到小劇場時間，飾演外賣新手的他，在工作途中認識了喜歡Hip Hop舞蹈的年輕女孩，二人朝着夢想及目標而努力。在劇場演出中，無論是普通話繞口令還是之前在綜藝節目上翻唱的《無心傷害》，都給觀眾帶來不少驚喜。

MC Jin還在台上跟大家分享了幾個不同階段的自己，從Hip Hop Man、楊立青，再到MC Jin及歐陽靖，雖然每個身份帶來了很大的影響，但始終對於他最重要的身份還是歐陽靖，家人才是他最重視的。小劇場中有實體外賣、雞翅、家人等元素，也是源自他的真實生活。在演出尾段，更表示這次演出都是自己的想法：「本來這次演出只是我在腦中的一個概念，沒想到可以實現。」

MC Jin請得林峯擔任特別嘉賓，好友林書豪更在緊密的工作行程中，特地飛到廣州來看好兄弟的首場演出。另外，下一場7月1日的上海站嘉賓將會是謝天華，相信屆時立青和Laughing Sir的再次合作定會給觀眾帶來更強烈的回憶殺。