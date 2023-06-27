Maddalena Cabizzosu 3D巨乳俏網紅

意大利嘅時裝享譽全球，除咗成就咗大量設計師嘅崛起，亦為一眾美女帶嚟做Model、行Catwalk嘅機會，就好似今日為大家介紹嘅性感網紅Maddalena Cabizzosu，亦曾經夢想成為一位模特兒。

夢想做模特兒

喺意大利海島薩薩里省奧齊耶里出生嘅Maddalena Cabizzosu，因生活環境成日見到海，自細已熱愛陽光與海灘，又因周圍有著名海灘同度假勝地，令佢有機會見識到國際級名模嘅魅力，所以萌生加入模特兒行列嘅念頭。去到高中畢業，Maddalena Cabizzosu嘗試以自薦方式入行，點知被多間模特兒事務所婉拒，理由不外乎話佢對腳唔夠長、身材唔夠高等等，而最離譜嘅係話佢對車頭燈太巨，着時裝唔好睇喎！

靠社交網上位

雖然好夢成空，但Maddalena Cabizzosu冇諗住就咁放棄，亦唔認為波大係成為模特兒嘅阻力，後來喺朋友嘅建議下，佢開設咗社交帳號，睇吓有冇機會做到網紅，繼而殺入模特兒界。不過，網民起初嘅反應好一般，事關佢分享嘅相片以時裝寫真為主，之後佢決定改變策略，上載泳衣照，即刻喺網上引起熱議，仲試過有相片獲得超過5萬Like！查實唔難理解，Maddalena Cabizzosu嘅上圍達36DDD，襯上布料極少嘅比堅尼，係人都會望多兩眼啦！自此之後，Maddalena Cabizzosu頻頻喺社交網分享性感相，仲成功以火辣身材建立網紅事業。