阮兆輝入行70載永不言休　蘇韻姿收身成功性感撐埸

藝人阮兆輝由童星入行至今70載，今晚錄影節目《阮兆輝演藝70樂今宵》，邀來圈中好友胡楓、羅蘭、廖安麗、斑斑、鄧兆尊及吳麗珠等撐場，而太太鄧拱璧亦有現身支持，場面相當熱鬧。

阮兆輝受訪時透露自己7歲入行：「好感恩遇到好多好人，坦白講當年因為窮學費又貴，所以先去考電影公司，考第2間先成功，不過嗰時社會人情味十足，去街尾士多賒嘢食都仲得。（咁多年最感激邊位？）梗係我師傅麥炳榮，佢除咗教我演戲亦教做人，講明要有禮貌及尊師重道，佢教我做人多過做戲！（你有乜嘢可以訓勉後輩？）學戲學戲再學戲、練功練功再練功、讀書讀書再讀書，好似要演歷史人物，都要清楚背景先演得傳神。（係咪永不言休？）做開嘢退休對健康唔好，師傅都話做到做唔到思算，寧願做少啲囉，上到舞台就會覺得享受。」

另外，鄧兆尊提到被指取笑弟弟兆榮，「中年」參加《中年好聲音2》，他笑言：「其實唔係笑佢，兆榮一向顧家，佢想唱歌畀在天嘅父母聽，又想樹立榜樣比自己嘅仔女，知道孝道嘅重要。佢今次搵咗譚詠麟幫手揀歌，《孩兒》揀得唔錯，不過佢同我講臨場見到好多記者緊張。（有冇睇番佢表演嘅片段？）有，都有7成表現，佢係「地主」，平時喺屋企好多聲氣。（你唱得好過佢？）佢好啲。（點鼓勵細佬？）唔好靠關係，我成日都講靠關係其實會失敗，用自己嘅實力去唱，低調啲好。」兆尊透露自己稍後會為尹光演唱會擔任嘉賓，且打趣無意報名參加《中年好聲音2》。

藝人蘇韻姿以V Cut露腰裙打扮亮相，她與《好聲好戲》的資深配音員及戴耀明等，一同參加配音環節：「配輝哥有份演出嘅粵語長片，我負責配王愛明及馮寶寶嘅童年角色，真係好難，唔想將童音配到卡通聲，所以事前都有向配音前輩請教，希望出嚟嘅效果唔好太差。」她坦言心情緊張，因為現場有觀眾不能NG。

談到似乎收身成功，蘇韻姿開心表示自己好努力減磅：「之前因為身體問題食乜嘢都唔吸收，後來媽咪喺多倫多返嚟，廚藝太好搞到我暴食，成個人水腫，後來狂做運動終於望落瘦番。（前後減咗幾多磅？）冇刻意上磅，覺得健康同身形重要啲，依家有少少肌肉，有啲（難度）動作可以做得番嘞。」