黑人硬闖閨房有前科　黑澀會美眉冇戴Bra被睇蝕

台灣《我愛黑澀會》女星大牙親揭11年前被性騷擾的慘痛經歷，在出國拍攝時被人闖入房間想硬上，矛頭直指擔任《我》主持人的男星陳建州（黑人），他昔日於節目上的一舉一動亦即被網民翻炒，原來黑人早有硬闖閨房的前科，其中《我》曾到馬來西亞出外景，待一眾黑澀會美眉回到房間休息後，黑人深衣突襲閨房，成員MeiMei嚇到尖叫，更崩潰表示：「我沒有穿內衣啦」，並以雙手遮胸防止走光，又再次強調：「不要這樣！會有不該看的東西！」另一成員小薰甚至只包住浴巾，但黑人也不打算離開，MeiMei忍不住怒罵「好賤」，黑人繼續輕佻表示：「你覺得這個行為很過分嗎？」

與此同時，黑人好友大S亦曾在節目《大小愛吃》，大爆黑人當黑澀會「後宮三千」！當時大、小S訪問鬼鬼及丫頭，講到鬼鬼與黑人最熟，丫頭表示：「老大（黑人）是一陣子一陣子，我懷疑他有喜新厭舊的那種。」又指美眉眾多，所以黑人要一陣子關心一個，把愛發放給大家，小S即不屑道：「陳建州你要不要臉呀你？你以為你誰呀？」大S亦直指：「後宮三千！」相當耐人尋味。另外，有網民翻出黑人老婆范瑋琪在結婚一年後，曾亮相節目《康熙來了》自爆「我是小三」，控訴黑人「有四個正宮」，不過其實所謂的「正宮」只是黑人的四個男性好友王宏恩、哈孝遠、唐志中及劉光遠，眾人還表示只要范范不在家，黑人就會致電他們「補位」，又自嘲似足偷情。

而最巧合的是，有網民發現周杰倫（周董）多年前的歌曲《鬥牛》MV，邀得多位圈中人客串一起打籃球，當中有黑人陳建州、吳宗憲、康康、許傑輝及NONO，其中黑人、許傑耀及NONO先後捲入「#Me Too」事件，有網民更留意到歌詞「選你這種隊友瞎透了我」，笑指周董簡直神預言。