色慾游泳池　尋歡好容易

嚟到夏天，相信好多人都會鍾意去泳池享受暢泳嘅樂趣，做運動之餘仲可以消減暑氣。而喺日本AV界出現嘅泳池就更加過癮，因為去游水隨時都可以同異性結緣，繼而打番場激烈水戰！

難捨難離

喺Madonna出品嘅《下課後憧憬的游泳顧問兩人獨處》當中，小鮮肉大雄參加一個游泳班，被美艷又好身材嘅女教練波多野結衣所迷倒。有一日，大雄等到其他學員走晒，得番佢同結衣兩個人嘅時候，就主動向結衣請教泳術，佢愈貼愈近，更膽生毛向結衣上下其手！初時結衣有啲抗拒，但係好快就被大雄嘅熱情征服，兩人喺泳池邊砌到難捨難離。自此之後，大雄成日喺上堂嘅時候，趁其他學員唔為意時同結衣鬼混，室內泳池嘅每一個角落都幾乎畀佢哋玩過晒！

水中演奏

於SOD推出嘅《完美貼合一流運動員身體競泳水着》入面，游泳運動員青木桃去到室內泳池，目的唔單止係游水，重點係溝仔上床，以滿足個人慾望，於是佢泳池物色健壯俊男，大玩水中激戰！憑住桃妹嘅高超泳術，潛入水中玩演埋口技一樣得，但係最過癮嘅，當然係喺泳池邊作緊密嘅肉體碰撞啦！有時，桃妹飢渴難當，甚至一次過勾引三個名壯男嚟個4P激戰添！

日操夜操

片廠E-BODY炮製嘅《美形G奶游泳選手》，講述佐野雪乃係一位游泳選手，雖然擁有一副白滑巨乳身材，但係佢就冇諗住釣金龜，而係一心喺游泳比賽爭取個人榮耀。不過，雪乃近期喺練習中遇到瓶頸，表現吋步難進，而大隻佬教練就話要提升表現，最好嘅方法就係透過床戰嚟鍛煉，能提升肌肉耐力同爆發力！雪乃又信以為真，於是教練就唔同佢客氣，一於同阿妹日操夜操，表現係咪真係有提升就唔知，只係知道二人喺過程當中快感滿瀉！

簡評

本仙鍾意去泳池泳水，因為設置齊全，而且交通比較方便，不過最想都係去日本AV作品入面嘅泳池，因為可以飽嘗快感，就好似今日為大家介紹嘅3部作品中嘅男女主角咁開心！而本仙最鍾意由波多野結衣主演嘅《下課後憧憬的游泳顧問兩人獨處》，因為結衣愈嚟愈有魅力，身材同美貌都係咁吸引，加上演技同床技超晒班，本身已經夠晒好睇！而佢今次換上競泳水着同男優喺泳池連番激戰，用盡各種泳池措施，更帶出一種公眾猥褻感覺，刺激度爆燈！