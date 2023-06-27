陳曉東事業家庭兩兼顧　大讚新歌歌詞好新潮

長駐內地發展的「凍齡男神」陳曉東，早前宣告「回歸」香港歌壇，近日推出新歌《燒光了火柴》，該曲被視為21年前代表作《劃火柴》的延續版，《燒》MV還以東東的作品《初戀無限Touch》作為藍本，重新演繹戲中經典場面，因而一度勾起歌迷們集體回憶。

東東日前接受東網專訪，透露新歌題材並非專登構思出來，他說：「作曲徐浩係首次合作，記得首輪未揀到佢首Demo，到第二輪我都未揀好主打歌，就問吓有冇多幾首Demo聽吓，結果就揀中咗呢首，但本身係國語歌嚟，過程都試咗2次，歌名亦係第2次改。」雖然未有為歌詞提供資料，但東東不諱言有被當中字句感動到：「好似有幾句歌詞『在樂園內擦傷幾趟，愛與被愛很善忘，誰曾受騙如慘案...』啲詞幾新潮。」更指與徐浩一拍即合，已約定稍後再合作。

談到該曲講述人生中不同階段，即使愛情、親情及事業也經歷跌跌碰碰，東東自言現時也踏入新階段，工作上雖然仍舊有衝勁，但隨住年紀增長，已變得隨心所欲：「以前好多功課，一年會有受指示點工作，依家係接觸層面深入啲，出歌流程都參與，決定權係自己，不過我都鍾意集思廣益。」早前揚言將投放多點時間於音樂上的他，不諱言一直想多做廣東歌，更說：「今年係會多啲時間喺香港，update吓自己嘅歌，畀一個全新嘅陳曉東大家見，今年已經做咗3首歌，唔同風格。」

經常飛來飛去工作，東東直言變相與家庭相處時間減少，問到太太及分別8歲及9歲的女兒可有詐型？他笑說：「有同太太商量好，呢個階段我想做歌唱事業，咁太太都冇叫我交人，只係近排叫我冇事就返去，我亦同佢講暑假時候要一齊過，依家安排緊（唔掛住兩個女？）都會掛住，佢哋呢個年紀都好嗲，所以要搵到平衡點。」