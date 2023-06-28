【是日通勝】

農曆五月十一

癸卯年 戊午月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：理髮、遠行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、14、40

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：求財要依正路，勿鋌而走險，以免觸犯官非。

金牛座：工作上要留意細節問題，可避免因小失大。

雙子座：在職者要安守本分，低調不越界有利自保。

巨蟹座：小心駛得萬年船，謀事踏實一點就沒問題。

獅子座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

處女座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

天秤座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

天蠍座：得過且過，不夠細心，謀事易遭遇滑鐵盧。

人馬座：享天時地利人和，宜抓住時機為理想奮鬥。

山羊座：幸運指數排第一，感情生活可望如魚得水。

水瓶座：事業運稍遜，謹記安守本分，忌越俎代庖。

雙魚座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）豬 易破財

鼠：財運差，難有錢財入帳，要學會節約。

牛：才思敏捷，想法新穎，有利事業發展。

虎：人緣變差，是非纏身，防人之心不可無。

兔：心態負面，無心工作，易因言行闖禍。

龍：戀情開始萌芽，單身者務必好好把握。

蛇：時運不佳，人緣差，不利於交友合作。

馬：做人忌墨守成規，需要檢討工作方法。

羊：士氣強，工作上易取得事半功倍的效果。

猴：腦筋轉數快，公事上的意見易獲賞識。

雞：改善人緣好時機，若有聚會不要拒絕。

狗：有伴侶者要自律，以免誤墮情慾陷阱。

豬：是日沖煞，財運低迷，投資宜靜觀其變。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

廚房風水布局

廚房是烹調膳食的地方，也是掌管一家人身體健康甚為重要的位置，所以其風水布置絕對不容忽視。

‧忌在屋中央

廚房屬火，若設在屋中央的位置，便等如「火燒心臟」，家人的健康便容易受到影響。廚房當然宜設於吉位，但若未經風水師傅堪察而不知吉位所在，較妥當的方法便是設於靠在單位角落，即大門旁邊的位置。

‧忌開放式廚房

不少新式的住宅都喜歡把廚房與廳改為開放式設計，無論身處客廳或飯廳，都可以看見廚房內的情況，從風水角度而言，開放式廚房令爐灶外露，會令家人的聚財能力較弱。另外，使用開放式廚房煎炸食物時，也會帶來「味煞」問題，中國人的做菜方式和外國人不同，追求「鑊氣」的大火爆炒會有較多油煙，油煙味散發到居所的不同角落，不僅有礙健康，也影響家宅運。

‧刀刃不宜外露

有些朋友為了煮食方便，更在廚房的牆上加裝一塊大磁石板，把所有刀具垂直貼在上面，也趁機展示名牌刀具，可惜刀刃外露有違風水原則，刀刃屬於煞氣，不宜長期展現眼前，使用刀具、利器後，應使用刀架座放置刀具，或把它們收藏好，才符合風水原則，萬一有小孩進廚房，也比較安全。