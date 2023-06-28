陳建州涉強闖酒店房推女上床　疑意外踢爆老婆性冷感

台灣「#MeToo」風波火燒燎原，昨日又爆出重磅醜聞！台灣女星「大牙」周宜霈自爆曾遭「黑人」陳建州性騷擾，稱2012年對方趁出差時進入其房間欲霸王硬上弓，事敗後還叫她「親一下我的嘴」，大牙當時因擔心失去工作而沒有揭發事件，現時終說出真相。對於大牙的指控，黑人發聲明否認，太太范瑋琪亦力撐丈夫。

台灣女星「大牙」周宜霈早年憑黑人主持的節目《我愛黑澀會》爆紅，曾擔任助理主持，昨日她在社交平台發表千字文，親揭11年前曾遭性騷擾的慘痛經歷，她不禁感嘆：「如果當時可以勇敢一點公布他的惡行，或許就不用揹着忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼」，並期許「今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼」。

事敗要求咀嘴

她在文中指出2012年7月18日與團隊在香港拍攝時，有人以言語作出性暗示，稱要幫她「鬆一下」，甚至在她準備洗澡時、僅裹浴袍的情況下闖門想硬上，趁機從背後環抱她，雙方糾纏期間倒在床上，對方表示：「你又沒試過，試過了搞不好你會喜歡！」又說：「沒辦法，你范范姐就很不愛這種事啊！」她堅定地一再拒絕，對方自討沒趣，放棄前還要求親嘴：「好啦！既然你很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」她公開點名加害者是「老闆陳先生」，不少網民都猜測是陳建州。最令人驚訝的是，事發時范瑋琪與黑人新婚不久，事件即時引起網上熱議！

暗示有更多受害者

有網民翻出黑人多年前亮相節目時，曾在大牙及觀眾面前大講睇AV的經歷，當中他用台語說出「鬆一下」，跟大牙的指控脗合，令網民大為驚訝。大牙在文中控訴：「他用着他愛家護妻的形象，時不時打着公益與運動的善良模樣示人，經營着他的公眾事業，那誰會相信我？」之後更大爆：「這件事，我想說出來很久了，但始終沒有勇氣……後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起。」大牙暗指有更多受害者，而上周四她就與「黑澀會」另一成員Apple突然鬧翻，當時Apple提到：「別說你發生事情時我做了甚麼？你不也知道我發生的事情嗎？我們能做甚麼嗎？」如今爆出黑人疑似性騷擾事件，不少人都聯想到與此有關。

黑人與范瑋琪是台灣圈中模範夫妻，男方向來被指是「愛妻號」，如今爆出重磅醜聞，形象大受影響。他昨日火速發出律師函回應事件，對大牙所有指控悉數否認：「當事人絕對支持現今Metoo風氣，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護自己遠離不平等之性對待，是有價值且正面的意義，但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為。2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」針對以上聲明，大牙亦秒速反擊：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」。范瑋琪隨後亦透過經理人發出相同的律師聲明反擊，以行動力撐老公。