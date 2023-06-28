娛圈單打︱念念不忘有回響　歌后出山請拍掌

唔通真係念念不忘必有回響？正當61歲的歌神張學友也舉行巡迴演唱會，另一令人難忘的歌后林憶蓮，沉寂數年終於傳來復出消息。本報報道，憶蓮除了參加內地《聲生不息》第二季錄影外，更即將舉行演唱會，目前正積極修身。

歌迷喜聞歌后復出，當然引頸以待。事實上，憶蓮唔止唱得，她的歌聲更是柔情萬種，《為何他會離開你》、《至少還有你》、《沒有你還是愛你》、《聽說愛情回來過》等等，如今聽來毫不過時，更獨具溫婉細膩的療愈能力，是別的女歌星難以取代的。

歌后是寧波人，肌膚白滑勝雪，雖然長着一雙「矇豬」丹鳳眼，並非典型美女，卻反而更添嫵媚。其情路十分精彩，每一位男友都是音樂才子。DJ陳輝虹、唱片監製許愿、新加坡音樂人李迪文、音樂教父李宗盛、鼓手恭碩良，都是裙下之臣，而且都對她的音樂事業扶了一把。

唯一一段婚姻的對象是李宗盛，二人合唱《當愛已成往事》結緣。有指憶蓮是第三者，介入李宗盛婚姻。這段苦戀於1998年修成正果，婚後誕下一女，可惜激情過後是灰燼，6年後二人緣盡，婚姻畫上句號。

2011年，憶蓮與小11歲的音樂人恭碩良相戀。恭碩良玩世不恭，不論年齡和名氣都比歌后相差一大截，但憶蓮依然勇敢去愛，這段情維繫了8年，一度十分甜蜜，演唱會又好，返內地出騷也罷，台上台下有影皆雙。然而時間久了關係變得平淡，男方傳出另結新歡。她淡出樂壇後到英國為女兒做「伴讀書僮」，靜極而動，現在終於迎來出山時機。