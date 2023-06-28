星星講醫D︱千嬅中招爭啲流產！子宮肌瘤係BB殺手？

現時的女士也比較注重自己的身體情況會定期做婦科檢查，因此了解到不同的婦科病，最普遍最多人知道的應該是子宮肌瘤，普遍至每四人便有一人患有子宮肌瘤，大家也知道49歲女星楊千嬅與老公丁子高在2012年生下仔仔丁進諾（Torres），但原來當年的懷孕過程很驚險！她曾經在內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》大爆當年生Torres時發現患有子宮肌瘤，大約有二十粒纖維瘤，本來並不適合懷孕，亦曾考慮做流產手術，但由於她真的很想有小孩，考慮了安全因素，最後也決定繼續懷孕，到生產的時候，醫生要在一堆纖維瘤中找出Torres的頭部，非常危險！

幸好仔仔Torres平安出世，千嬅亦表示渴望再生BB，但考慮到自己已經45歲是高齡產婦，怕會對BB造成危險，因而放棄念頭，而近日練美娟（娟姐）亦在ViuTV節目《我想身體健康》表示擔心自己身體情況不良好，增加患有子宮肌瘤的風險，還考慮找代孕！到底子宮肌瘤是好是壞？今集混血女主播可宜，同生殖醫學科專科麥思敏醫生，講解子宮肌瘤對於女士有冇壞處呢？

麥醫生指三十五歲以上的女士每四個便有一個患有子宮肌瘤，而子宮肌瘤是良性的，它變壞的機率十分微，低過一千分之一的機會，子宮肌瘤主要影響女士的經期，若真的患有子宮肌瘤需唔需要理會呢？一齊嚟睇《星星講醫D》聽吓麥醫生點講！