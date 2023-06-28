廣州開騷唔見吳卓羲　菊梓喬避談分手：冇乜好講！

歌手菊梓喬（Hana）盛傳與吳卓羲的一段地下情已經玩完，Hana不置可否，強調感情事沒有甚麼可以分享。至於在廣州開騷，粉絲由排隊到睇騷企足12個鐘，她以合照作為慰勞。

菊梓喬日前在廣州舉行《Hana's Paradise》巡演，是她首次在內地開個人音樂會，雖然一口氣連唱了18首歌，但感覺似粉絲見面會，因為樓下全是企位，她說：「內地好流行呢種Live House表演形式，大家距離好近。」當日有過百粉絲晨早就排隊等候入場，兼且企足全場睇騷，令她覺得不好意思，她說：「平時得我一個企喺度唱，知佢哋好辛苦，所以大會特別安排前面百幾個粉絲，完騷可以跟我合照。」

粉絲唔問感情事

音樂會中她與粉絲邊唱邊傾偈，粉絲可有追問她與緋聞男友吳卓羲的感情事？她笑說：「冇人問喎，佢哋從來都唔會問。」之前Hana在港開騷，對方也沒捧場，追問兩人是否已分手？她說：「唔講感情事，冇乜好講，總之有一日我有好消息，就會同大家公布。」

Hana自認大食，由綵排開始到演出，三日內食了多餐，甚至叫煲仔飯到後台大擦，她笑說：「經理人不停叫外賣，因為我好容易肚餓，唔畀我食嘢我會發脾氣。」她笑言自己吸收能力好好，暫時沒有節食的需要。