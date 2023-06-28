鄧禮迪憑歌寄意　停止網上欺凌

曾參加過第一屆《全民造星》的關嘉敏師弟「迪迪仔」（鄧禮迪）近日推出首支個人單曲《同類》，他接受訪問時表示歌曲靈感來自人與人之間的「標籤」思想：「身邊好多朋友我傾訴時，佢哋都話好介意人哋嘅批評同言論，好似唔識欣賞佢哋嘅優點咁，冇深究下就妄加定論，往往畀人歸納咗係某一類人，依家喺網上留言好似唔使負責任咁，但其實有時呢啲說話，一句都已經影響咗人好深。」

他又說尤其南韓的網上欺凌更趨嚴重，曾看見不少報道，指20歲出頭、剛踏入社會工作的年青人，因承受不住網上輿論，結果選擇了結生命，他又謂：「所以想推出一首歌，希望帶出人與人之間要和諧，學識互相去了解彼此間嘅優點。」

談及MV的拍攝過程，他特別鳴謝導演Stone Wong，除為他度身訂造MV外，連私家服裝、飾物都全部奉上：「我曾經煩梗喺邊度借衫，Stone 就話可以借畀我，初時仲以佢啲衫我一定會吊腳、個袖又會太短，點知着上身，原來好fit，仲幫我襯埋啲accessories，所以非常感謝佢幫忙。」

「迪迪仔」又說現時正式投入娛樂圈，目前會以發展音樂為主，不過如有機遇拍劇或拍電影亦都樂於嘗試：「因為依家做藝人要多元化啲，我都好期待有自我挑戰嘅機會。」談及5年前曾參加過《全》，對於該節目的台前幕後所有人，他都心存感激：「我讀書時已經好鍾意音樂，有玩夾band，只係有段時間放低咗去做模特兒，直至參加《全》，我先再重拾番自己嘅初心，參加比賽時，都知自己有好多不足之處，但節目圑隊同導師都冇放棄過我，仲好用心教導，所以要多謝佢哋。」