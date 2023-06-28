屍體被行山人士發現　證實死者屬失蹤5個月男星朱利安山斯

英國著名男星朱利安山斯（Julian Sands）1月中於美國洛杉磯東部San Gabriel山行山時因遇上大風雪後失蹤，經過長達5個月搜索後一直未尋回，直至上周六（24日）有行山人士發現一具屍體，經化驗之後死者證實是65歲的朱利安！

朱利安自1月13日失蹤以來，當地警方表示已派出大批搜索隊於空中及地面上搜索，由於現場情況太惡劣有雪崩風險，連月來多番暫停搜索行動。而當地警方昨日宣布死者的身分證實是朱利安山斯，而警方表示仍然會調查朱利斯的死因。朱利安的家人上星期亦公開答謝加州多個部門為找尋朱利安所作出的努力。朱利安1月失蹤時其兄弟Nick亦打定輸數表示自己已準備向他告別：「我已經接受了他離開的事實，對我來說，這就是我面對這件事的方式。」

朱利安入行多年曾參與過多部電視及電影的演出，80年代中憑電影《翡冷翠之戀》（A Room With a View）走紅，多年來他亦主演過多部受歡迎的電影包括《撒旦回歸》（Warlock）、《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）以及《小魔煞》（Arachnophobia）等。而他亦與成龍、李心潔及張艾嘉等華人影星合作過，2000年他為成龍卡通片集《Jackie Chan Adventures》配音，而3年後他來港接拍成龍主演的電影《飛龍再生》（The Medallion），於片中飾演大反派。而2019年他亦有參與亞洲電影《夕霧花園》（The Garden of Evening Mists）的演出，同片有阿部寬、李心潔以及張艾嘉。