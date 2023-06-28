雨後急救　Mark實3大乾鞋貼士

近日的天氣都持續是陰睛不定，時而陽光普照，時而又下起傾盆大雨，令人防不勝防。若非常「好彩」地遇着出門先嚟落雨，對鞋真係分分鐘濕晒，令人超難受！濕鞋難乾係人都知，如果趕住要着真係要搵工具幫幫手。

1.報紙 / 公文袋 / 廚房紙

報紙、公文袋及廚房紙都是吸濕力強的物品，而且前兩者在辦公室中亦較為常見，其用法非常簡單，只需把它們捲成球狀，塞入鞋中即可吸濕。不過若使用報紙時要注意濕透便要更換，而且其油墨有機會為鞋染色，建議淺色鞋要慎用。

2.竹炭包 / 乾燥劑

要吸濕又點可以忘記日常就用於除臭吸濕的竹炭包呢，只需把其放入鞋內，就可以在吸濕之餘兼殺菌除臭。如果一時間無竹炭包在手，其實在零食中常見的乾燥劑 / 防潮包都有吸濕的功效，平時隨手儲起來後就大有用途。

3.蘇打粉 / 咖啡渣

蘇打粉及曬乾後的咖啡渣同樣有吸濕、除臭的作用，只需把它們其中一樣放入茶包袋或襪子中打結，就可以自製除臭吸濕包，塞入鞋中使用即可。

【終極急救：風筒】

如果真的非常趕時間的話，就不得不說可謂絕招的風筒，惟使用時要注意一下衞生問題，同時不宜使用太高溫去吹，以免影響到鞋膠、皮鞋面等，造成損壞。