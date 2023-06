英國知名男歌手佐治童子(Boy George)近日被英國傳媒爆陷入財困,據知他因為欠債接近100萬英鎊(約997萬港元)而導致面臨破產!

他之前被自己的組合Culture Club成員Jon Moss入稟控告拖欠薪金,結果佐治獲敗訴要賠償巨額給隊友另加律師費。由於佐治冇力清還,因而被法庭下令將自己於2018年成立的公司賣盤。

其實近年佐治童子已在樂壇上消聲匿跡,去年他被傳以780萬港元高價接拍英國野外求生真人騷《I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!》,成為該節目歷來最貴酬勞的參加者!