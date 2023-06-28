申惠善優美體態　自爆Keep住靚秘方

最近熱播韓劇《今生也請多指教》的女主角申惠善，因先前出演的古裝劇《哲仁王后》自然輕鬆搞笑，她的演技也大獲好評。今次主演的現代劇轉換造型之後也很吸睛，帶着齊劉海的童顏，搭配白皙肌膚與女神級別的身材比例，讓人好奇申惠善究竟是如何保持的那麼好？其實申惠善在不同的平台上已經分享過自己的保養心得，這次就為大家揭曉其中最關鍵的3種方法。

1. 一天只吃一餐斷食法

擁有8頭身的纖細身材比例，1.72米高體重卻只有49kg的申惠善分享自己的魔鬼飲食法。因為比較高，體重會維持較大的數值，因此她靠輕斷食的方法幫自己瘦身。大家可能都嘗試過168等比較輕鬆的斷食方法，但申惠善趨勢選擇每天只吃一餐，有13至15小時維持空腹狀態，減輕身體負擔。

2. 卸妝時按摩臉部肌膚

申惠善在南韓人氣美妝節目的卸妝環節，就向大家展示了完美的清潔步驟。她表示自己習慣在用卸妝膏時，同時也會按摩肌膚與臉部的穴道，例如使用手指指節處去按摩眼下、臉頰與下巴等位置，促進皮下的血液循環。早上起來洗臉也可根據按摩穴道來消水腫，讓臉部更立體，肌膚也會更水嫩、細膩。

3. 平時做運動鍛煉

申惠善之前在《僅此一次的愛情》中飾演芭蕾舞者，在劇中跳起的芭蕾舞迷倒男神金明洙

，與男神大談戀愛。而現實中，申惠善只是鍛煉了3個多月時間就有非常標準的舞姿。其實也多得申惠善平時會玩各種運動，去健身房多鍛煉身體，才會對芭蕾舞熟練得如此之快。長久鍛煉累積，也會讓體態更加完美。