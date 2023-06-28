曾多番暗示范范性冷感　黑人趕住睇大牙寫真相

台灣女星「大牙」周宜霈尋日（27日）自爆曾遭「黑人」陳建州趁出差時闖入其房間欲霸王硬上弓，事敗後仲拋下一句「親一下我的嘴」，黑人連聲否認，太太范瑋琪（范范）亦力撐老公。大牙清楚指出自己係2012年7月18日被性騷擾，網友搵出大牙於事發翌日嘅發文，見佢喺機場自拍發文：「在機場準備回家囉！！」相較前一日嘅笑容，當時就已經有粉絲問佢「為甚麼你不笑??(相片)」、「要回家了!還在嘟嘴呢」如今不愉快經歷曝光，大家終於都知道大牙黑面自拍嘅真相。

而大牙於2013年宣傳寫真集《偷窺24hr.》，突破尺度甚至有32C激凸畫面，佢當年曾透露：「一拍完，黑人老大就叫我APP幾張來看看！」佢形容黑人當時睇完相後好驚訝。

同時事件中爆出范范疑似性冷感，網友就搵到黑人范范當年上《康熙來了》嘅訪問片，佢哋被小S追問：「你們兩個現在不會沒有接吻吧？」陳建州回答：「她不喜歡那個啦。」蔡康永驚訝問：「她不喜歡親嘴？」陳建州即回：「她好像不太喜歡舌吻這種東西。」更笑言自己會買定豬脷喺屋企練習。蔡康永又問：「你有抱怨過嗎？」佢則回應：「沒有啊，偶爾就放肆一下。」如今答案更顯耐人尋味。

另外，網上推測「黑澀會」之一嘅Apple同黑人係炮友，不過Apple經理人立即否認，駁斥網友影射係「亂講一通」。而尋日Apple亦喺社交網提及自己成長路上都遇到過好無助嘅不愉快經驗，但當時佢做唔到啲咩，只能當成秘密埋心中：「我以前的加害者前幾天已經被爆出來了，和大牙的不是同個人，他好像也付出了很大的代價，所以我沒有再出來說話…我知道家人是最無辜的，我也不想和這個人的名字綁在一起！希望大家不要多加猜測詢問，謝謝大家的關心。」