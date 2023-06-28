美國殿堂級搖滾天團MR.BIG下月來港開騷

美國殿堂級重型搖擺組合MR.BIG繼2014年之後，宣布將於再度來港於下月31日假灣仔修頓場館舉行名為「THE BIG FINISH」演唱會，今次將會是樂隊最後一次舉行世界巡迴演唱會。

成軍35年的MR.BIG將於7月及8月前往日本和東南亞舉行他們的全球巡演，而南美洲、歐洲和美國的演出亦將於2024年初進行。鼓手Nick D’Virgilio將會在今次巡演代替2018年病逝的成員Pat Torpey演出。而據知今次演出的最大亮點是MR.BIG將會一次過演繹1991年推出的第2張大碟《Lean Into It》入面所有歌曲， 其中《To Be With You》更是他們的首本名曲，該曲於1991年11月發行後即大受歡迎，登上美國Billboard流行榜百大歌曲榜首位置長達3星期之久。《To Be With You》已成為MR.BIG每次開騷不得不唱的金曲之一。

正如結他手Paul Gilbert所說：「音樂就像時間旅行。你可能會聽到一些帶你回到1992年的歌曲，它會令你完美地回憶起當時發生的一切。在這次巡演中，我想給觀眾一個時間旅行的機會。並說『這隊樂隊真的很利害！』好的音樂是永恆的。」