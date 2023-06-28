【簡潔生活學】傢俬回收有助減廢仲幫到人

疫後復常生活，除了旅遊業特別暢旺，就連搬屋裝修都突然增多。搬新屋或將舊居翻新，開展新生活確實令人期待，但同時間，又有一大堆舊傢俬電器要處理，若然是完好無缺，全部丟掉似乎有點浪費，但搬到新居又未必合用，要怎樣處理好呢？

近年很多人選擇放在二手平台出售，好處是可以賺少少幫補下，物品又可以重用，但最大問題是可能乏人問津，或是「詢問度高，成交者少」，遇着挑剔的買家，最後「放飛機」也大有人在，好像有點費時失事。

若志在找「有心人」，可考慮找傢俬回收公司，因為他們會將家具翻新後以較低廉的價錢轉售予有需要人士，或轉贈慈善團體。這個方法可減少製造垃圾、為保護環境出一分力。

不過，別以為這些回收公司，任何傢俬都「照單全收」，一般會要求附上圖片及資料，經過篩選才決定。最基本要求當然是沒有破爛、外觀新淨、可重用性高，以及結構安全。有些會指明不回收入牆或訂造的組合櫃、衣櫃或床等。另外，也會視乎傢俬款式、尺寸、搬運地區而決定是否回收。

以往有不少公司免費上門回收，但現時因運作成本問題，大部分會收取搬運費或交通費等，由HK$300一件至HK$1,000件不等，為確保回收過程順利，雙方最好預先溝通好，清楚了解回收種類、準則、收費等，否則最終對方拒收或要額外收費，超出預算，本來「好事」都變成「不快事件」了。

Profile：Kitty Wong

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