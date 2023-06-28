美國男星David Corenswet被落實接任新超人

漫威超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn自去年上任DC電影公司總監後宣布重啟招牌作《超人》，隨即「大換血」原本飾演「超人」的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）即被「飛」。James經過一輪選角後，「新超人」接任人選昨日被爆將由29歲美國男星David Corenswet接任，他將會於James Gunn執導的新一部超人電影《Superman: Legacy》中飾演「超人」一角！

身高1米93的David外形與「超人」極為配合，外貌亦與「超人」亨利卡維爾相似。消息傳出後，一眾粉絲都猛讚David是亨利的「倒模」！他演戲經驗不多，2020年曾主演過Netflix劇集《荷里活》（Hollywood）。

除了David將擔任「新超人」之外，「超人女友」Lois Lane一角亦已有定案，角色將由曾主演劇集《The Marvelous Mrs. Maisel》的金球視后Rachel Brosnahan擔任。消息傳出後，James亦有於社交網站轉發新聞並留言表示「真確！他們不只是出色的演員，同時亦是好人。」

至於反派方面雖然未有定案，但有外媒盛傳片中反派光頭大亨Lex Luthor將是瑞典男星阿歷山大沙格（Alexander Skarsgard）與弟弟標沙格（Bill Skarsgard）之爭，今年標沙格就在《殺神John Wick 4》（John Wick Chapter 4）飾演反派並被讚有出色表現。

多年來已有多位男星在大銀幕與小螢幕上飾演過超人，其中包括初代的George Reeves、Tom Welling以及近代的基斯杜化李夫（Christopher Reeve）、班頓羅夫（Brandon Routh）和賓艾佛力（Ben Affleck），其中基斯杜化更在4集《超人》電影中演出。